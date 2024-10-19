«Юсеф Аль Хусани (ОАЭ)» – «Таха Бендауд (Мар)». 19.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) проведет 19-го октября 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Таха Бендауд (Мар). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 07:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 07:00 по московскому времени Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) и Таха Бендауд (Мар) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 19-го октября 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) и Таха Бендауд (Мар) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Юсеф Аль Хусани (ОАЭ).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) — Таха Бендауд (Мар):

победа Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) – 0, ничья – 0, победа Таха Бендауд (Мар) – 0

Прогноз на матч Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) – Таха Бендауд (Мар) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го октября 2024 года :

Так как Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Таха Бендауд (Мар) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) может и не устоять на ногах.

Таха Бендауд (Мар) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Таха Бендауд (Мар) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Таха Бендауд (Мар), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Таха Бендауд (Мар) должен быть в хорошей физической форме. Таха Бендауд (Мар) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Таха Бендауд (Мар) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Таха Бендауд (Мар) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Таха Бендауд (Мар) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Таха Бендауд (Мар) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Таха Бендауд (Мар) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) – Таха Бендауд (Мар) 19.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) и Таха Бендауд (Мар) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) и Таха Бендауд (Мар) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Таха Бендауд (Мар) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) — Таха Бендауд (Мар) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) — Таха Бендауд (Мар) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Таха Бендауд (Мар), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Юсеф Аль Хусани (ОАЭ)

На самом деле Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Таха Бендауд (Мар)

На данный момент Таха Бендауд (Мар) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Таха Бендауд (Мар) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Таха Бендауд (Мар) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Таха Бендауд (Мар) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Таха Бендауд (Мар) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) — Таха Бендауд (Мар). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го октября 2024 года

В этом поединке Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Таха Бендауд (Мар), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) является очевидным фаворитом, ведь Таха Бендауд (Мар) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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