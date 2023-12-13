«Хуан Хавьер Карраско (Арг)» – «Заур Абдуллаев (Рос)». 20.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Хуан Хавьер Карраско (Арг) проведет 20.10.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Заур Абдуллаев (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 01:00 по московскому времени Хуан Хавьер Карраско (Арг) и Заур Абдуллаев (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20.10.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хуан Хавьер Карраско (Арг) и Заур Абдуллаев (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хуан Хавьер Карраско (Арг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуан Хавьер Карраско (Арг) — Заур Абдуллаев (Рос):

победа Хуан Хавьер Карраско (Арг) – 2.849, ничья – 17, победа Заур Абдуллаев (Рос) – 1.45

Прогноз на матч Хуан Хавьер Карраско (Арг) – Заур Абдуллаев (Рос) Бои, титульный бой, 20.10.2024 :

Букмекерские конторы на бой Хуан Хавьер Карраско (Арг) — Заур Абдуллаев (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 2.849 и 1.45.

История личных встреч

На данный момент Хуан Хавьер Карраско (Арг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Хуан Хавьер Карраско (Арг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Хуан Хавьер Карраско (Арг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Хуан Хавьер Карраско (Арг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Заур Абдуллаев (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Заур Абдуллаев (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Заур Абдуллаев (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Заур Абдуллаев (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Заур Абдуллаев (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Хуан Хавьер Карраско (Арг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Хуан Хавьер Карраско (Арг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Хуан Хавьер Карраско (Арг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Хуан Хавьер Карраско (Арг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Заур Абдуллаев (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Заур Абдуллаев (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Заур Абдуллаев (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Заур Абдуллаев (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Заур Абдуллаев (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Заур Абдуллаев (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Заур Абдуллаев (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Хуан Хавьер Карраско (Арг) – Заур Абдуллаев (Рос) 20.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Хуан Хавьер Карраско (Арг) и Заур Абдуллаев (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Хуан Хавьер Карраско (Арг) и Заур Абдуллаев (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Хуан Хавьер Карраско (Арг) и Заур Абдуллаев (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Хуан Хавьер Карраско (Арг) и Заур Абдуллаев (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Хуан Хавьер Карраско (Арг) легко справится с таким соперником, как Заур Абдуллаев (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Хуан Хавьер Карраско (Арг) — Заур Абдуллаев (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Заур Абдуллаев (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Хуан Хавьер Карраско (Арг)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Хуан Хавьер Карраско (Арг) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Хуан Хавьер Карраско (Арг) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Хуан Хавьер Карраско (Арг) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Хуан Хавьер Карраско (Арг) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Заур Абдуллаев (Рос)

В данный момент Заур Абдуллаев (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Заур Абдуллаев (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Заур Абдуллаев (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Заур Абдуллаев (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Хуан Хавьер Карраско (Арг) — Заур Абдуллаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 20.10.2024

Несмотря на то, что Хуан Хавьер Карраско (Арг) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Заур Абдуллаев (Рос) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Хуан Хавьер Карраско (Арг) — Заур Абдуллаев (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Хуан Хавьер Карраско (Арг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://evolvegame.ru/cat0-902775-aranmeyr-prestizh-zhen-pfu-blyu-kets-zhen-prognoz-specialista-na-voleybol-19-10-24/

http://rockaluga.ru/cat3-1007843-prognoz-barbora-palicova-olga-helmi-19-10-2024-stavki-i-koefficienty/