Джой Де Зеув — Рут Рура Льявериас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.10.24)

Джой Де Зеув — Рут Рура Льявериас (20-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

20-го октября 2024 года в 12:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джой Де Зеув , а противостоять в этом поединке будет Рут Рура Льявериас.



В 12:20 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Джой Де Зеув и Рут Рура Льявериас. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 20-го октября 2024 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Джой Де Зеув — Рут Рура Льявериас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Джой Де Зеув — Рут Рура Льявериас запланирован организаторами турнира на 20-го октября 2024 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 12:20 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Джой Де Зеув и Рут Рура Льявериас встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Джой Де Зеув имеет три победы при одном поражении.

Джой Де Зеув

Этот турнир Джой Де Зеув проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Джой Де Зеув может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Джой Де Зеув однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Джой Де Зеув имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Джой Де Зеув левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Джой Де Зеув хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Рут Рура Льявериас

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Рут Рура Льявериас в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Рут Рура Льявериас уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Рут Рура Льявериас уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Рут Рура Льявериас обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Джой Де Зеув — Рут Рура Льявериас. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Джой Де Зеув и Рут Рура Льявериас впервые будут встречаться между собой. Если Джой Де Зеув уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Рут Рура Льявериас пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Джой Де Зеув демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Джой Де Зеув – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Джой Де Зеув — Рут Рура Льявериас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.10.24)

Джой Де Зеув

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Джой Де Зеув выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Джой Де Зеув всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Джой Де Зеув уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Джой Де Зеув занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Джой Де Зеув больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Джой Де Зеув имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Рут Рура Льявериас

Рут Рура Льявериас лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Рут Рура Льявериас играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Рут Рура Льявериас начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Рут Рура Льявериас выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Рут Рура Льявериас сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Джой Де Зеув — Рут Рура Льявериас Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Джой Де Зеув и Рут Рура Льявериас. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Джой Де Зеув — Рут Рура Льявериас: ставим на двойные ошибки

Джой Де Зеув и Рут Рура Льявериас которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джой Де Зеув имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рут Рура Льявериас хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джой Де Зеув. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рут Рура Льявериас умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джой Де Зеув довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рут Рура Льявериас вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джой Де Зеув.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джой Де Зеув — Рут Рура Льявериас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Джой Де Зеув и Рут Рура Льявериас, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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