Аветисян/Никогосян — Гарсия Местре/Степанян: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз и ставка на матч Аветисян/Никогосян — Гарсия Местре/Степанян 23-го октября 2024 года

23-го октября 2024 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аветисян/Никогосян , а противостоять в этом поединке будет Гарсия Местре/Степанян.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Аветисян/Никогосян — Гарсия Местре/Степанян можно будет вплоть до 15:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 23-го октября 2024 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Аветисян/Никогосян и Гарсия Местре/Степанян еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аветисян/Никогосян — Гарсия Местре/Степанян:

23-го октября 2024 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Аветисян/Никогосян — Гарсия Местре/Степанян. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Гарсия Местре/Степанян, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Гарсия Местре/Степанян выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Аветисян/Никогосян

В этом сезоне Аветисян/Никогосян показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Аветисян/Никогосян играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Аветисян/Никогосян умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Аветисян/Никогосян и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Аветисян/Никогосян будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Аветисян/Никогосян чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Гарсия Местре/Степанян

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гарсия Местре/Степанян на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гарсия Местре/Степанян демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гарсия Местре/Степанян имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гарсия Местре/Степанян намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гарсия Местре/Степанян не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гарсия Местре/Степанян будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гарсия Местре/Степанян и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гарсия Местре/Степанян умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Аветисян/Никогосян — Гарсия Местре/Степанян. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Аветисян/Никогосян и Гарсия Местре/Степанян уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Аветисян/Никогосян — Гарсия Местре/Степанян (23-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

Аветисян/Никогосян

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Аветисян/Никогосян, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Аветисян/Никогосян уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Аветисян/Никогосян старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Аветисян/Никогосян, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Аветисян/Никогосян не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Аветисян/Никогосян все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Аветисян/Никогосян точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гарсия Местре/Степанян

На этом турнире Гарсия Местре/Степанян играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гарсия Местре/Степанян какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гарсия Местре/Степанян уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гарсия Местре/Степанян много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гарсия Местре/Степанян сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гарсия Местре/Степанян не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Аветисян/Никогосян — Гарсия Местре/Степанян Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Аветисян/Никогосян и Гарсия Местре/Степанян аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Аветисян/Никогосян и Гарсия Местре/Степанян обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Аветисян/Никогосян и Гарсия Местре/Степанян постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Аветисян/Никогосян — Гарсия Местре/Степанян: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Аветисян/Никогосян имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Аветисян/Никогосян и Гарсия Местре/Степанян отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гарсия Местре/Степанян в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Аветисян/Никогосян превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гарсия Местре/Степанян сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Аветисян/Никогосян гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аветисян/Никогосян — Гарсия Местре/Степанян. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Аветисян/Никогосян и Гарсия Местре/Степанян сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Аветисян/Никогосян, и Гарсия Местре/Степанян будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-906250-prognoz-na-match-anvil-sporting-lissabon-ot-eksperta-23-10-24/