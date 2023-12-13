Сантос дель Потоси — Дорадос де Чиуауа. Прогноз, ставки на матч (25.10.24)

25-го октября в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Сантос дель Потоси примет соперника по национальному первенству Дорадос де Чиуауа.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Сантос дель Потоси – Дорадос де Чиуауа, запланированный на 25-го октября. Баскетболисты появятся на площадке в 05:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Дорадос де Чиуауа, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Сантос дель Потоси — Дорадос де Чиуауа. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Сантос дель Потоси проводит на своей площадке, и 25-го октября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Дорадос де Чиуауа. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 05:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Сантос дель Потоси, а один раз сильнее были игроки БК Дорадос де Чиуауа.

Сантос дель Потоси

К данному поединку баскетбольный клуб Сантос дель Потоси подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Сантос дель Потоси играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Сантос дель Потоси подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Дорадос де Чиуауа

Президент баскетбольного клуба Дорадос де Чиуауа ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Дорадос де Чиуауа сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Дорадос де Чиуауа в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Чемпионат Мексики, Сантос дель Потоси — Дорадос де Чиуауа

Баскетбольный клуб Сантос дель Потоси свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 25-го октября. На этот раз соперником хозяев будет Дорадос де Чиуауа, так что в 05:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Сантос дель Потоси. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Сантос дель Потоси — Дорадос де Чиуауа (25-го октября), ставки и коэффициенты

Сантос дель Потоси

В этом сезоне баскетбольный клуб Сантос дель Потоси и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Сантос дель Потоси играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Дорадос де Чиуауа

После того, как баскетбольный клуб Дорадос де Чиуауа проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Дорадос де Чиуауа хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Дорадос де Чиуауа продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Сантос дель Потоси — Дорадос де Чиуауа Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Сантос дель Потоси — Дорадос де Чиуауа пройдет 25-го октября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 05:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Сантос дель Потоси — Дорадос де Чиуауа: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Сантос дель Потоси проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сантос дель Потоси позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сантос дель Потоси играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сантос дель Потоси сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Дорадос де Чиуауа входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Дорадос де Чиуауа не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сантос дель Потоси — Дорадос де Чиуауа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Сантос дель Потоси был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Сантос дель Потоси вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Сантос дель Потоси практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Дорадос де Чиуауа сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Дорадос де Чиуауа идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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