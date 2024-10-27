«Умар Джамбеков (Авт)» – «Эрик Роблес». 27.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Умар Джамбеков (Авт) проведет 27-го октября 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Эрик Роблес. В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Умар Джамбеков (Авт) — Эрик Роблес пройдет 27-го октября 2024 года, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Умар Джамбеков (Авт) имеет две победы нокаутом, а Эрик Роблес один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Умар Джамбеков (Авт) — Эрик Роблес:

победа Умар Джамбеков (Авт) – 1.05, ничья – 30, победа Эрик Роблес – 11.2

Прогноз на матч Умар Джамбеков (Авт) – Эрик Роблес Бои, титульный бой, 27-го октября 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Умар Джамбеков (Авт) — Эрик Роблес выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.05 и 11.2.

История личных встреч

На профессиональном ринге Умар Джамбеков (Авт) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Умар Джамбеков (Авт) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Умар Джамбеков (Авт) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Умар Джамбеков (Авт) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Умар Джамбеков (Авт) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Эрик Роблес демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Эрик Роблес имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Эрик Роблес практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Эрик Роблес не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Эрик Роблес не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Умар Джамбеков (Авт) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Умар Джамбеков (Авт) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Умар Джамбеков (Авт) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Умар Джамбеков (Авт) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Умар Джамбеков (Авт) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Умар Джамбеков (Авт) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Эрик Роблес находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Эрик Роблес уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Эрик Роблес в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Эрик Роблес проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Эрик Роблес, так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Умар Джамбеков (Авт) – Эрик Роблес 27.10.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Умар Джамбеков (Авт) и Эрик Роблес. Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Умар Джамбеков (Авт) и Эрик Роблес тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Умар Джамбеков (Авт) и Эрик Роблес. Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Умар Джамбеков (Авт) и Эрик Роблес на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Умар Джамбеков (Авт) и Эрик Роблес оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Умар Джамбеков (Авт) является очевидным фаворитом, ведь Эрик Роблес сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Умар Джамбеков (Авт) в данный момент сильнее, нежели Эрик Роблес, так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Умар Джамбеков (Авт)

Как бы Умар Джамбеков (Авт) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Умар Джамбеков (Авт) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Умар Джамбеков (Авт) дрался на ринге только с представителями своей страны. Умар Джамбеков (Авт) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Умар Джамбеков (Авт) совершенно не работает над собственной защитой.

Эрик Роблес

Никаких высот Эрик Роблес в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Эрик Роблес этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Эрик Роблес не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Эрик Роблес не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Умар Джамбеков (Авт) — Эрик Роблес. Прогноз и ставки на матч. Бои 27-го октября 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Умар Джамбеков (Авт) сейчас намного сильнее, чем Эрик Роблес, так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Умар Джамбеков (Авт) легко справится с таким соперником, как Эрик Роблес. Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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