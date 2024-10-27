Рафаэл Коллиньон — Йелле Сельс. Прогноз, ставки на матч(27.10.24)

Рафаэл Коллиньон — Йелле Сельс (27-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

27-го октября 2024 года в 13:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Рафаэл Коллиньон , а противостоять в этом поединке будет Йелле Сельс.



Буквально несколько дней назад Рафаэл Коллиньон и Йелле Сельс играли свои матчи, а теперь уже 27-го октября 2024 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 13:20. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Рафаэл Коллиньон имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рафаэл Коллиньон — Йелле Сельс:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 27-го октября 2024 года встречаются Рафаэл Коллиньон и Йелле Сельс. Начало поединка запланировано на 13:20 по МСК. Рафаэл Коллиньон является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Рафаэл Коллиньон

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Рафаэл Коллиньон находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Рафаэл Коллиньон является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Рафаэл Коллиньон умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Рафаэл Коллиньон обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Рафаэл Коллиньон может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Йелле Сельс

На этом турнире Йелле Сельс выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Йелле Сельс снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Йелле Сельс чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Йелле Сельс уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Йелле Сельс зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

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Рафаэл Коллиньон — Йелле Сельс. Прогноз, ставки на матч(27.10.24)

Рафаэл Коллиньон

К данному турниру Рафаэл Коллиньон подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Рафаэл Коллиньон находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Рафаэл Коллиньон не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Рафаэл Коллиньон старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Рафаэл Коллиньон демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Йелле Сельс

На этом турнире Йелле Сельс играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Йелле Сельс какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Йелле Сельс уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Йелле Сельс много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Йелле Сельс сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Йелле Сельс не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Рафаэл Коллиньон — Йелле Сельс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Рафаэл Коллиньон и Йелле Сельс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Рафаэл Коллиньон и Йелле Сельс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Рафаэл Коллиньон и Йелле Сельс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Рафаэл Коллиньон и Йелле Сельс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Рафаэл Коллиньон — Йелле Сельс: ставим на двойные ошибки

Рафаэл Коллиньон и Йелле Сельс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рафаэл Коллиньон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Йелле Сельс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рафаэл Коллиньон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Йелле Сельс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рафаэл Коллиньон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Йелле Сельс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рафаэл Коллиньон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рафаэл Коллиньон — Йелле Сельс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Рафаэл Коллиньон и Йелле Сельс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Рафаэл Коллиньон и для Йелле Сельс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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