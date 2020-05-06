Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Ruza). Прогноз, ставки на матч (07.05.20)

07-го мая в 02:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Boston Celtics (Paradox) примет соперника по национальному первенству Brooklyn Nets (Ruza).



Баскетболисты клубов Boston Celtics (Paradox) и Brooklyn Nets (Ruza) в 02:15 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 07-го мая. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Boston Celtics (Paradox) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Boston Celtics (Paradox) также является лидером по количеству побед.



Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Ruza). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Ruza) назначен на 07-го мая, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 02:15 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Boston Celtics (Paradox)

В этом сезоне баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Boston Celtics (Paradox) нет более травмированных игроков основы.



Brooklyn Nets (Ruza)

Президент баскетбольного клуба Brooklyn Nets (Ruza) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Brooklyn Nets (Ruza) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Brooklyn Nets (Ruza) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

NBA, Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Ruza)

Вплоть до 07-го мая включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Ruza). А так как начало встречи в 02:15 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Ruza). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.05.20)

Boston Celtics (Paradox)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Boston Celtics (Paradox) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Boston Celtics (Paradox) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Brooklyn Nets (Ruza)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Brooklyn Nets (Ruza) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Brooklyn Nets (Ruza) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Ruza) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 07-го мая можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Ruza), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 02:15 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Ruza): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Boston Celtics (Paradox) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Boston Celtics (Paradox) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Boston Celtics (Paradox) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Brooklyn Nets (Ruza) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Brooklyn Nets (Ruza) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Ruza). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Boston Celtics (Paradox) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Boston Celtics (Paradox) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Brooklyn Nets (Ruza) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Brooklyn Nets (Ruza) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Brooklyn Nets (Ruza) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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