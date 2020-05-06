Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL). Прогноз, ставки на матч (07.05.20)

07 мая в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Испания, в котором на корт выйдут Елена Остапенко (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Алисон ван Уйтванк (SRL).



Теннисное противостояние Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL) пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 07 мая. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 17:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Елена Остапенко (SRL) является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL). Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Елена Остапенко (SRL) имеет на своем счету три победы, Алисон ван Уйтванк (SRL) может похвастаться четырьмя.

Елена Остапенко (SRL)

В этом сезоне Елена Остапенко (SRL) имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Елена Остапенко (SRL) может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Елена Остапенко (SRL) еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Алисон ван Уйтванк (SRL)

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Алисон ван Уйтванк (SRL)в шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Алисон ван Уйтванк (SRL) играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Алисон ван Уйтванк (SRL) держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Алисон ван Уйтванк (SRL) демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Алисон ван Уйтванк (SRL) находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL) – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL) (07 мая), ставки и коэффициенты

Елена Остапенко (SRL)

Несмотря на внушительный возраст, Елена Остапенко (SRL) демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Елена Остапенко (SRL) гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Елена Остапенко (SRL) обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Елена Остапенко (SRL) снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Елена Остапенко (SRL) может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Алисон ван Уйтванк (SRL)

Несмотря на свой молодой возраст, Алисон ван Уйтванк (SRL) демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Алисон ван Уйтванк (SRL) уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Алисон ван Уйтванк (SRL) станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Алисон ван Уйтванк (SRL), оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Алисон ван Уйтванк (SRL) умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Алисон ван Уйтванк (SRL) имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL). И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL) встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL) довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL) подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL): ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL) из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Алисон ван Уйтванк (SRL) относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Алисон ван Уйтванк (SRL) проводит второй или третий матч. А вот Елена Остапенко (SRL) как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Елена Остапенко (SRL), причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Елена Остапенко (SRL) без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Елена Остапенко (SRL) вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL).



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