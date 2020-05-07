Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL): погода помешает показать хороший теннис

Прогноз и ставка на матч Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL) 07 мая

07 мая в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Испания, в котором на корт выйдут Елена Остапенко (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Алисон ван Уйтванк (SRL).



Теннисное противостояние Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL) пройдет 07 мая, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 18:00 по московскому времени. Хотя Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL) уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Алисон ван Уйтванк (SRL).



Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL). Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Елена Остапенко (SRL) имеет на своем счету три победы, Алисон ван Уйтванк (SRL) может похвастаться четырьмя.

Елена Остапенко (SRL)

Елена Остапенко (SRL) отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Елена Остапенко (SRL) проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Елена Остапенко (SRL) проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Елена Остапенко (SRL) играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Елена Остапенко (SRL) больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Алисон ван Уйтванк (SRL)

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Алисон ван Уйтванк (SRL)в шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Алисон ван Уйтванк (SRL) играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Алисон ван Уйтванк (SRL) держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Алисон ван Уйтванк (SRL) демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Алисон ван Уйтванк (SRL) находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Елена Остапенко (SRL)» — «Алисон ван Уйтванк (SRL)»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL). Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL) должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL) 07 мая

Елена Остапенко (SRL)

Несмотря на внушительный возраст, Елена Остапенко (SRL) демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Елена Остапенко (SRL) гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Елена Остапенко (SRL) обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Елена Остапенко (SRL) снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Елена Остапенко (SRL) может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Алисон ван Уйтванк (SRL)

В этом сезоне Алисон ван Уйтванк (SRL) действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Алисон ван Уйтванк (SRL) обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Алисон ван Уйтванк (SRL) не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Алисон ван Уйтванк (SRL) не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Алисон ван Уйтванк (SRL) имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL), аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL) играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Елена Остапенко (SRL), и Алисон ван Уйтванк (SRL) неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL): погода помешает показать хороший теннис

Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Елена Остапенко (SRL) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алисон ван Уйтванк (SRL) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Елена Остапенко (SRL). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алисон ван Уйтванк (SRL) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Елена Остапенко (SRL) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алисон ван Уйтванк (SRL) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Елена Остапенко (SRL).

СЕГОДНЯ МАТЧ Елена Остапенко (SRL) — Алисон ван Уйтванк (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Елена Остапенко (SRL) и Алисон ван Уйтванк (SRL). Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Елена Остапенко (SRL) и для Алисон ван Уйтванк (SRL), так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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