Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Polyana). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.05.20)

Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Polyana) (09-го мая 2020 года), ставки и коэффициенты

09-го мая 2020 года в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Boston Celtics (Paradox) примет соперника по национальному первенству Brooklyn Nets (Polyana).



В 07:30 по Москве болельщики баскетбольных клубов Boston Celtics (Paradox) и Brooklyn Nets (Polyana) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 09-го мая 2020 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Brooklyn Nets (Polyana) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Polyana). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 07:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Polyana). Матч назначен на 09-го мая 2020 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Boston Celtics (Paradox)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Boston Celtics (Paradox) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Brooklyn Nets (Polyana)

Президент баскетбольного клуба Brooklyn Nets (Polyana) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Brooklyn Nets (Polyana) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Brooklyn Nets (Polyana) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Polyana). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 09-го мая 2020 года. На этот раз соперником хозяев будет Brooklyn Nets (Polyana), так что в 07:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Polyana). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.05.20)

Boston Celtics (Paradox)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Boston Celtics (Paradox) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Boston Celtics (Paradox) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Brooklyn Nets (Polyana)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Brooklyn Nets (Polyana) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Brooklyn Nets (Polyana) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Brooklyn Nets (Polyana) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Polyana) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 09-го мая 2020 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Polyana), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 07:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Polyana): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Boston Celtics (Paradox) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Boston Celtics (Paradox) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Brooklyn Nets (Polyana) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Brooklyn Nets (Polyana) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Brooklyn Nets (Polyana) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Boston Celtics (Paradox) — Brooklyn Nets (Polyana). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Boston Celtics (Paradox) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Brooklyn Nets (Polyana) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Brooklyn Nets (Polyana) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Brooklyn Nets (Polyana) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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