«Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи)» – «Ватчарапон Синга Мавинн (Таи)». 15.11.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) — Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) на 15-го ноября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) и Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:35.

Сейчас Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 15-го ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Ватчарапон Синга Мавинн (Таи), так что вряд ли в 18:35 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) — Ватчарапон Синга Мавинн (Таи):

победа Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) – 0, ничья – 0, победа Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) – 0

Прогноз на матч Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) – Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15-го ноября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) не очень выгодно, а вот Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) – Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) 15.11.24

Появление на ринге таких бойцов, как Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) и Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) и Ватчарапон Синга Мавинн (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) и Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) будет намного сильнее, чем Ватчарапон Синга Мавинн (Таи), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) — Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ватчарапон Синга Мавинн (Таи), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи)

Несмотря на то, что Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Ватчарапон Синга Мавинн (Таи)

Сейчас Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) — Ватчарапон Синга Мавинн (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15-го ноября

Так как Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Ватчарапон Синга Мавинн (Таи).

Статистика и личные встречи

Так как Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) и Ватчарапон Синга Мавинн (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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