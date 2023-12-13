Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Лео Ракин. Прогноз, ставки на матч. ITF (15.11.24)

15-го ноября 2024 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пауло Андре Сараива Дос Сантос , а противостоять в этом поединке будет Лео Ракин.



Так как Пауло Андре Сараива Дос Сантос в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Лео Ракин, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 15-го ноября 2024 года. Но, доказать обратное Пауло Андре Сараива Дос Сантос все же сможет в 20:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Лео Ракин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 20:00 по Москве Пауло Андре Сараива Дос Сантос выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Лео Ракин. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 15-го ноября 2024 года. Пауло Андре Сараива Дос Сантос не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Пауло Андре Сараива Дос Сантос

Болельщики ожидали, что на этом турнире Пауло Андре Сараива Дос Сантос продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Пауло Андре Сараива Дос Сантос в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Пауло Андре Сараива Дос Сантос сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Пауло Андре Сараива Дос Сантос немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Лео Ракин

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Лео Ракин имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Лео Ракин демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Лео Ракин не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Лео Ракин не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Лео Ракин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.11.24)

Пауло Андре Сараива Дос Сантос

Несмотря на внушительный возраст, Пауло Андре Сараива Дос Сантос демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Пауло Андре Сараива Дос Сантос гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Пауло Андре Сараива Дос Сантос обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Пауло Андре Сараива Дос Сантос снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Пауло Андре Сараива Дос Сантос может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Лео Ракин

В этом сезоне Лео Ракин действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Лео Ракин обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Лео Ракин не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Лео Ракин не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Лео Ракин имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Лео Ракин Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Пауло Андре Сараива Дос Сантос и Лео Ракин, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Пауло Андре Сараива Дос Сантос и Лео Ракин играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Пауло Андре Сараива Дос Сантос, и Лео Ракин неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Лео Ракин: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пауло Андре Сараива Дос Сантос имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пауло Андре Сараива Дос Сантос и Лео Ракин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лео Ракин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пауло Андре Сараива Дос Сантос превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лео Ракин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пауло Андре Сараива Дос Сантос гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Лео Ракин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Пауло Андре Сараива Дос Сантос и Лео Ракин.



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