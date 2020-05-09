Dallas Mavericks (Rave) — Atlanta Hawks (Paradox). Прогноз, ставки на матч(09.05.20)

Dallas Mavericks (Rave) — Atlanta Hawks (Paradox) (09.05.2020), ставки и коэффициенты

09.05.2020 в 18:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Dallas Mavericks (Rave) примет соперника по национальному первенству Atlanta Hawks (Paradox).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Dallas Mavericks (Rave) – Atlanta Hawks (Paradox) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 18:20 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 09.05.2020 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Atlanta Hawks (Paradox).



Dallas Mavericks (Rave) — Atlanta Hawks (Paradox). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Dallas Mavericks (Rave) — Atlanta Hawks (Paradox) состоится 09.05.2020 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 18:20 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Dallas Mavericks (Rave), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Dallas Mavericks (Rave)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Dallas Mavericks (Rave), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Dallas Mavericks (Rave) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Dallas Mavericks (Rave) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Atlanta Hawks (Paradox)

Прогресс баскетбольного клуба Atlanta Hawks (Paradox) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Dallas Mavericks (Rave) — Atlanta Hawks (Paradox). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 09.05.2020 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Dallas Mavericks (Rave) — Atlanta Hawks (Paradox), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 18:20 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Dallas Mavericks (Rave) — Atlanta Hawks (Paradox). Прогноз, ставки на матч(09.05.20)

Dallas Mavericks (Rave)

В последние годы Dallas Mavericks (Rave) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Dallas Mavericks (Rave) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Atlanta Hawks (Paradox)

После того, как баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Dallas Mavericks (Rave) — Atlanta Hawks (Paradox) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 09.05.2020, и в его рамках состоится поединок Dallas Mavericks (Rave) — Atlanta Hawks (Paradox). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 18:20 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Dallas Mavericks (Rave) — Atlanta Hawks (Paradox): хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Dallas Mavericks (Rave) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Dallas Mavericks (Rave) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Dallas Mavericks (Rave) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Atlanta Hawks (Paradox) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Dallas Mavericks (Rave) — Atlanta Hawks (Paradox). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Dallas Mavericks (Rave) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Dallas Mavericks (Rave) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Dallas Mavericks (Rave) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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