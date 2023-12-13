Алекс Марти-Пухольрас — Инаки Монтес-Де Ла Торре. Прогноз, ставки на матч(17.11.24)

Алекс Марти-Пухольрас — Инаки Монтес-Де Ла Торре (17-го ноября), ставки и коэффициенты

17-го ноября в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Алекс Марти-Пухольрас , а противостоять в этом поединке будет Инаки Монтес-Де Ла Торре.



Буквально несколько дней назад Алекс Марти-Пухольрас и Инаки Монтес-Де Ла Торре играли свои матчи, а теперь уже 17-го ноября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 18:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Алекс Марти-Пухольрас имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Алекс Марти-Пухольрас — Инаки Монтес-Де Ла Торре. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 18:30 по Москве Алекс Марти-Пухольрас выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Инаки Монтес-Де Ла Торре. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 17-го ноября. Алекс Марти-Пухольрас не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Алекс Марти-Пухольрас

В этом сезоне Алекс Марти-Пухольрас показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Алекс Марти-Пухольрас сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Алекс Марти-Пухольрас еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Алекс Марти-Пухольрас обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Алекс Марти-Пухольрас играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Алекс Марти-Пухольрас любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Инаки Монтес-Де Ла Торре

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Инаки Монтес-Де Ла Торрев шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Инаки Монтес-Де Ла Торре играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Инаки Монтес-Де Ла Торре держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Инаки Монтес-Де Ла Торре демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Инаки Монтес-Де Ла Торре находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Алекс Марти-Пухольрас — Инаки Монтес-Де Ла Торре

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Алекс Марти-Пухольрас и Инаки Монтес-Де Ла Торре. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Алекс Марти-Пухольрас и Инаки Монтес-Де Ла Торре в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Алекс Марти-Пухольрас и Инаки Монтес-Де Ла Торре имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Алекс Марти-Пухольрас — Инаки Монтес-Де Ла Торре. Прогноз, ставки на матч(17.11.24)

Алекс Марти-Пухольрас

К данному турниру Алекс Марти-Пухольрас подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Алекс Марти-Пухольрас находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Алекс Марти-Пухольрас не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Алекс Марти-Пухольрас старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Алекс Марти-Пухольрас демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Инаки Монтес-Де Ла Торре

Этот сезон Инаки Монтес-Де Ла Торре проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Инаки Монтес-Де Ла Торре снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Инаки Монтес-Де Ла Торре слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Инаки Монтес-Де Ла Торре допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Алекс Марти-Пухольрас — Инаки Монтес-Де Ла Торре Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Алекс Марти-Пухольрас и Инаки Монтес-Де Ла Торре. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Алекс Марти-Пухольрас и Инаки Монтес-Де Ла Торре встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Алекс Марти-Пухольрас и Инаки Монтес-Де Ла Торре довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Алекс Марти-Пухольрас и Инаки Монтес-Де Ла Торре подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Алекс Марти-Пухольрас — Инаки Монтес-Де Ла Торре: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Алекс Марти-Пухольрас и Инаки Монтес-Де Ла Торре, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Алекс Марти-Пухольрас и Инаки Монтес-Де Ла Торре уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алекс Марти-Пухольрас — Инаки Монтес-Де Ла Торре. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Алекс Марти-Пухольрас и Инаки Монтес-Де Ла Торре сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Алекс Марти-Пухольрас, и Инаки Монтес-Де Ла Торре будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-922062-mattiya-belluchchi-tang-lin-vu-prognoz-specialista-na-tennis-18-11-24/