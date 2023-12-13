Мойано/Ромеро — Кендалл-Уозли/Уилльям: в ожидании «эйсов»

Прогноз и ставка на матч Мойано/Ромеро — Кендалл-Уозли/Уилльям 19-го ноября

19-го ноября в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мойано/Ромеро , а противостоять в этом поединке будет Кендалл-Уозли/Уилльям.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Мойано/Ромеро — Кендалл-Уозли/Уилльям можно будет вплоть до 21:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 19-го ноября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Мойано/Ромеро и Кендалл-Уозли/Уилльям еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Мойано/Ромеро — Кендалл-Уозли/Уилльям. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 19-го ноября, ведь именно в этот день на корте встречаются Мойано/Ромеро и Кендалл-Уозли/Уилльям. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 21:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Мойано/Ромеро имеет на своем счету три победы, Кендалл-Уозли/Уилльям может похвастаться четырьмя.

Мойано/Ромеро

В этом сезоне Мойано/Ромеро демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Мойано/Ромеро снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Мойано/Ромеро является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Мойано/Ромеро не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Мойано/Ромеро еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Кендалл-Уозли/Уилльям

Нынешняя форма, которую демонстрирует Кендалл-Уозли/Уилльям еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Кендалл-Уозли/Уилльям постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Кендалл-Уозли/Уилльям пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Кендалл-Уозли/Уилльям не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Кендалл-Уозли/Уилльям не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Мойано/Ромеро — Кендалл-Уозли/Уилльям

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Мойано/Ромеро и Кендалл-Уозли/Уилльям являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Мойано/Ромеро — Кендалл-Уозли/Уилльям (19-го ноября), ставки и коэффициенты

Мойано/Ромеро

К данному турниру Мойано/Ромеро подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Мойано/Ромеро находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Мойано/Ромеро не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Мойано/Ромеро старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Мойано/Ромеро демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Кендалл-Уозли/Уилльям

На этом турнире Кендалл-Уозли/Уилльям играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Кендалл-Уозли/Уилльям какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Кендалл-Уозли/Уилльям уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Кендалл-Уозли/Уилльям много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Кендалл-Уозли/Уилльям сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Кендалл-Уозли/Уилльям не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Мойано/Ромеро — Кендалл-Уозли/Уилльям Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мойано/Ромеро и Кендалл-Уозли/Уилльям начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мойано/Ромеро и Кендалл-Уозли/Уилльям показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мойано/Ромеро и Кендалл-Уозли/Уилльям провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мойано/Ромеро и Кендалл-Уозли/Уилльям действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мойано/Ромеро — Кендалл-Уозли/Уилльям: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Мойано/Ромеро и Кендалл-Уозли/Уилльям, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Мойано/Ромеро сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кендалл-Уозли/Уилльям имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Мойано/Ромеро – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Мойано/Ромеро и Кендалл-Уозли/Уилльям на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мойано/Ромеро — Кендалл-Уозли/Уилльям. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мойано/Ромеро и Кендалл-Уозли/Уилльям сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мойано/Ромеро, и Кендалл-Уозли/Уилльям будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-923223-bor-artnak-alan-magadan-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chellendzher-19-11-24/