Джейкоб Брэдшоу — Дуже Марковина. Прогноз, ставки на матч (21.11.24)

21-го ноября в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джейкоб Брэдшоу , а противостоять в этом поединке будет Дуже Марковина.



Джейкоб Брэдшоу сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 21-го ноября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Дуже Марковина. По Москве данный поединок начнется в 06:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Дуже Марковина, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейкоб Брэдшоу — Дуже Марковина:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 21-го ноября встречаются Джейкоб Брэдшоу и Дуже Марковина. Начало поединка запланировано на 06:00 по МСК. Джейкоб Брэдшоу является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Джейкоб Брэдшоу

В этом сезоне Джейкоб Брэдшоу показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Джейкоб Брэдшоу играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Джейкоб Брэдшоу умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Джейкоб Брэдшоу и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Джейкоб Брэдшоу будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Джейкоб Брэдшоу чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Дуже Марковина

На этом турнире Дуже Марковина выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Дуже Марковина снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Дуже Марковина чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Дуже Марковина уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Дуже Марковина зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Джейкоб Брэдшоу и Дуже Марковина. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Джейкоб Брэдшоу и Дуже Марковина продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Джейкоб Брэдшоу — Дуже Марковина. Прогноз, ставки на матч(21.11.24)

Джейкоб Брэдшоу

Джейкоб Брэдшоу не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Джейкоб Брэдшоу любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Джейкоб Брэдшоу умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Джейкоб Брэдшоу не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Джейкоб Брэдшоу умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Дуже Марковина

Дуже Марковина лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Дуже Марковина играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Дуже Марковина начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Дуже Марковина выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Дуже Марковина сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Джейкоб Брэдшоу — Дуже Марковина Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джейкоб Брэдшоу и Дуже Марковина начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джейкоб Брэдшоу и Дуже Марковина показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джейкоб Брэдшоу и Дуже Марковина провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джейкоб Брэдшоу и Дуже Марковина действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джейкоб Брэдшоу — Дуже Марковина: ставим на двойные ошибки

Джейкоб Брэдшоу и Дуже Марковина которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джейкоб Брэдшоу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Дуже Марковина хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джейкоб Брэдшоу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Дуже Марковина умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джейкоб Брэдшоу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Дуже Марковина вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джейкоб Брэдшоу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джейкоб Брэдшоу — Дуже Марковина. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Джейкоб Брэдшоу и Дуже Марковина букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Джейкоб Брэдшоу и Дуже Марковина проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-924224-prognoz-na-match-dzhangyu-kinositakoike-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-21-11-24/