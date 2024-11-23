«Юссеф Буганем (Бел)» – «Жоан Ван де Эль (Фра)». 23.11.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 23-го ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Юссеф Буганем (Бел) — Жоан Ван де Эль (Фра). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Юссеф Буганем (Бел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Юссеф Буганем (Бел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 23-го ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Жоан Ван де Эль (Фра), так что вряд ли в 19:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юссеф Буганем (Бел) — Жоан Ван де Эль (Фра):

победа Юссеф Буганем (Бел) – 1.197, ничья – 60, победа Жоан Ван де Эль (Фра) – 4.59

Прогноз на матч Юссеф Буганем (Бел) – Жоан Ван де Эль (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го ноября :

Так как Юссеф Буганем (Бел) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.197. В то же время Жоан Ван де Эль (Фра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 4.59.

История личных встреч

Юссеф Буганем (Бел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Юссеф Буганем (Бел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Юссеф Буганем (Бел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Юссеф Буганем (Бел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Юссеф Буганем (Бел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Юссеф Буганем (Бел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Юссеф Буганем (Бел) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Жоан Ван де Эль (Фра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Жоан Ван де Эль (Фра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Жоан Ван де Эль (Фра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Жоан Ван де Эль (Фра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Жоан Ван де Эль (Фра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Юссеф Буганем (Бел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Юссеф Буганем (Бел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Юссеф Буганем (Бел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Юссеф Буганем (Бел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Юссеф Буганем (Бел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Жоан Ван де Эль (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Жоан Ван де Эль (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Жоан Ван де Эль (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Жоан Ван де Эль (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Жоан Ван де Эль (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Жоан Ван де Эль (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Юссеф Буганем (Бел) – Жоан Ван де Эль (Фра) 23.11.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Юссеф Буганем (Бел) и Жоан Ван де Эль (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Юссеф Буганем (Бел) и Жоан Ван де Эль (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Юссеф Буганем (Бел) и Жоан Ван де Эль (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Юссеф Буганем (Бел) и Жоан Ван де Эль (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Юссеф Буганем (Бел) и Жоан Ван де Эль (Фра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Юссеф Буганем (Бел) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Юссеф Буганем (Бел) в данный момент сильнее, нежели Жоан Ван де Эль (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Юссеф Буганем (Бел)

Юссеф Буганем (Бел) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Юссеф Буганем (Бел) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Юссеф Буганем (Бел) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Юссеф Буганем (Бел) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Юссеф Буганем (Бел) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Жоан Ван де Эль (Фра)

Никаких высот Жоан Ван де Эль (Фра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Жоан Ван де Эль (Фра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Жоан Ван де Эль (Фра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Жоан Ван де Эль (Фра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Юссеф Буганем (Бел) — Жоан Ван де Эль (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го ноября

Никто не сомневается, что Юссеф Буганем (Бел) намного сильнее, чем Жоан Ван де Эль (Фра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Юссеф Буганем (Бел) — Жоан Ван де Эль (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Юссеф Буганем (Бел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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