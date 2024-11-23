«Сумире Яманака (Япо)» – «Фабиана Битики (Чех)». 23.11.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 23 ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Сумире Яманака (Япо) — Фабиана Битики (Чех). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Сумире Яманака (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 21:00 по московскому времени Сумире Яманака (Япо) и Фабиана Битики (Чех) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23 ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Сумире Яманака (Япо) и Фабиана Битики (Чех) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Сумире Яманака (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сумире Яманака (Япо) — Фабиана Битики (Чех):

победа Сумире Яманака (Япо) – 0, ничья – 0, победа Фабиана Битики (Чех) – 0

Прогноз на матч Сумире Яманака (Япо) – Фабиана Битики (Чех) Бои, титульный бой, 23 ноября :

Так как Сумире Яманака (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Фабиана Битики (Чех) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Сумире Яманака (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Сумире Яманака (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Сумире Яманака (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Сумире Яманака (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Сумире Яманака (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Фабиана Битики (Чех) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Фабиана Битики (Чех) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Фабиана Битики (Чех) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Фабиана Битики (Чех) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Фабиана Битики (Чех) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Сумире Яманака (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Сумире Яманака (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Сумире Яманака (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Сумире Яманака (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Сумире Яманака (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Сумире Яманака (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Фабиана Битики (Чех) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Фабиана Битики (Чех) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Фабиана Битики (Чех) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Фабиана Битики (Чех) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Фабиана Битики (Чех) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Фабиана Битики (Чех) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Фабиана Битики (Чех) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Сумире Яманака (Япо) – Фабиана Битики (Чех) 23.11.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Сумире Яманака (Япо) и Фабиана Битики (Чех). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Сумире Яманака (Япо) и Фабиана Битики (Чех). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Сумире Яманака (Япо) и Фабиана Битики (Чех) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Сумире Яманака (Япо) и Фабиана Битики (Чех) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Сумире Яманака (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Фабиана Битики (Чех) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Сумире Яманака (Япо) и Фабиана Битики (Чех), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Фабиана Битики (Чех) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Сумире Яманака (Япо)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Сумире Яманака (Япо) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Сумире Яманака (Япо) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Сумире Яманака (Япо) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Сумире Яманака (Япо) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Фабиана Битики (Чех)

В своей карьере Фабиана Битики (Чех) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Фабиана Битики (Чех) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Фабиана Битики (Чех) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Фабиана Битики (Чех) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Сумире Яманака (Япо) — Фабиана Битики (Чех). Прогноз и ставки на матч. Бои 23 ноября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Сумире Яманака (Япо) — Фабиана Битики (Чех) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Сумире Яманака (Япо) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Сумире Яманака (Япо) и Фабиана Битики (Чех), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Сумире Яманака (Япо) выиграет с помощью нокаута.

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