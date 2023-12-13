Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Депортиво Ривадавия Мендоза. Прогноз, ставки на матч(27.11.24)

Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Депортиво Ривадавия Мендоза (27-го ноября 2024 года), ставки и коэффициенты

27-го ноября 2024 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио примет соперника по национальному первенству Депортиво Ривадавия Мендоза.



В последней встрече баскетбольных клубов Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио и Депортиво Ривадавия Мендоза сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 27-го ноября 2024 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 03:30 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Депортиво Ривадавия Мендоза:

Поединок между баскетбольными клубами Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио и Депортиво Ривадавия Мендоза собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 27-го ноября 2024 года. Ее начало будет в 03:30 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Депортиво Ривадавия Мендоза

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Депортиво Ривадавия Мендоза потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Депортиво Ривадавия Мендоза

На 27-го ноября 2024 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Депортиво Ривадавия Мендоза, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 03:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Депортиво Ривадавия Мендоза. Прогноз, ставки на матч(27.11.24)

Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио

Сейчас баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Депортиво Ривадавия Мендоза

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Депортиво Ривадавия Мендоза сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Депортиво Ривадавия Мендоза Прогнозы от БК «БалтБет»

На 27-го ноября 2024 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Депортиво Ривадавия Мендоза, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Депортиво Ривадавия Мендоза: снова ждем результативной игры

В этом сезоне баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Депортиво Ривадавия Мендоза не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Депортиво Ривадавия Мендоза. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Депортиво Ривадавия Мендоза не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Депортиво Ривадавия Мендоза очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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