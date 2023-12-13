Национальный Тайваньский Университет Искусств — Национальный Университет Чжэнчжи. Прогноз, ставки на матч (27.11.24)

27 ноября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Тайвань, в котором на своей площадке местный клуб Национальный Тайваньский Университет Искусств примет соперника по национальному первенству Национальный Университет Чжэнчжи.



Баскетболисты клубов Национальный Тайваньский Университет Искусств и Национальный Университет Чжэнчжи в 12:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 27 ноября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Национальный Тайваньский Университет Искусств одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Национальный Тайваньский Университет Искусств также является лидером по количеству побед.



Национальный Тайваньский Университет Искусств — Национальный Университет Чжэнчжи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Национальный Тайваньский Университет Искусств проводит на своей площадке, и 27 ноября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Национальный Университет Чжэнчжи. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 12:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Национальный Тайваньский Университет Искусств, а один раз сильнее были игроки БК Национальный Университет Чжэнчжи.

Национальный Тайваньский Университет Искусств

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Национальный Тайваньский Университет Искусств отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Национальный Тайваньский Университет Искусств проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Национальный Тайваньский Университет Искусств занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Национальный Университет Чжэнчжи

Прогресс баскетбольного клуба Национальный Университет Чжэнчжи по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Национальный Университет Чжэнчжи обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Национальный Университет Чжэнчжи потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Тайвань, Национальный Тайваньский Университет Искусств — Национальный Университет Чжэнчжи

Главный тренер баскетбольного клуба Национальный Тайваньский Университет Искусств пообещал, что 27 ноября его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 12:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Национальный Университет Чжэнчжи. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Национальный Тайваньский Университет Искусств — Национальный Университет Чжэнчжи (27 ноября), ставки и коэффициенты

Национальный Тайваньский Университет Искусств

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Национальный Тайваньский Университет Искусств наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Национальный Тайваньский Университет Искусств сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Национальный Тайваньский Университет Искусств всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Национальный Тайваньский Университет Искусств бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Национальный Университет Чжэнчжи

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Национальный Университет Чжэнчжи становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Национальный Университет Чжэнчжи уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Национальный Университет Чжэнчжи сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Национальный Тайваньский Университет Искусств — Национальный Университет Чжэнчжи Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Национальный Тайваньский Университет Искусств после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 27 ноября сыграет матч против БК Национальный Университет Чжэнчжи. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 12:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Национальный Тайваньский Университет Искусств также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Национальный Тайваньский Университет Искусств — Национальный Университет Чжэнчжи: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Национальный Тайваньский Университет Искусств подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Национальный Тайваньский Университет Искусств и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Национальный Тайваньский Университет Искусств еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Национальный Тайваньский Университет Искусств сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Национальный Университет Чжэнчжи все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Национальный Университет Чжэнчжи также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Национальный Университет Чжэнчжи продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Национальный Тайваньский Университет Искусств — Национальный Университет Чжэнчжи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Национальный Тайваньский Университет Искусств лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Национальный Тайваньский Университет Искусств гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Национальный Тайваньский Университет Искусств все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Национальный Университет Чжэнчжи испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Национальный Университет Чжэнчжи хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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