Чень/Янг — Хадд/Чарлтон. Прогноз, ставки на матч(28.11.24)

Прогноз и ставка на матч Чень/Янг — Хадд/Чарлтон 28-го ноября

28-го ноября в 06:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Чень/Янг , а противостоять в этом поединке будет Хадд/Чарлтон.



Так как Чень/Янг в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Хадд/Чарлтон, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 28-го ноября. Но, доказать обратное Чень/Янг все же сможет в 06:05 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Чень/Янг — Хадд/Чарлтон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 28-го ноября, ведь именно в этот день на корте встречаются Чень/Янг и Хадд/Чарлтон. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 06:05 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Чень/Янг имеет на своем счету три победы, Хадд/Чарлтон может похвастаться четырьмя.

Чень/Янг

Болельщики ожидали, что на этом турнире Чень/Янг продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Чень/Янг в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Чень/Янг сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Чень/Янг немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Хадд/Чарлтон

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Хадд/Чарлтон на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Хадд/Чарлтон демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Хадд/Чарлтон имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Хадд/Чарлтон намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Хадд/Чарлтон не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Хадд/Чарлтон будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Хадд/Чарлтон и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Хадд/Чарлтон умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Чень/Янг — Хадд/Чарлтон. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Чень/Янг и Хадд/Чарлтон. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Чень/Янг — Хадд/Чарлтон. Прогноз, ставки на матч(28.11.24)

Чень/Янг

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Чень/Янг, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Чень/Янг уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Чень/Янг старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Чень/Янг, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Чень/Янг не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Чень/Янг все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Чень/Янг точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Хадд/Чарлтон

На этом турнире Хадд/Чарлтон играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Хадд/Чарлтон какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Хадд/Чарлтон уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Хадд/Чарлтон много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Хадд/Чарлтон сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Хадд/Чарлтон не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Чень/Янг — Хадд/Чарлтон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Чень/Янг и Хадд/Чарлтон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Чень/Янг и Хадд/Чарлтон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Чень/Янг и Хадд/Чарлтон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Чень/Янг и Хадд/Чарлтон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Чень/Янг — Хадд/Чарлтон: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Чень/Янг и Хадд/Чарлтон, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Чень/Янг сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Хадд/Чарлтон имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Чень/Янг – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Чень/Янг и Хадд/Чарлтон на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чень/Янг — Хадд/Чарлтон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Чень/Янг и Хадд/Чарлтон, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-929263-prognozy-i-stavki-na-match-gabriela-kavano-cho-luiza-ninno-27-11-24/