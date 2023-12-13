«Натаниэль Бустаманте (Фил)» – «Кенни Оджудери (Анг)». 29.11.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 29.11.2024 должен состояться бой Натаниэль Бустаманте (Фил) — Кенни Оджудери (Анг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Натаниэль Бустаманте (Фил) и Кенни Оджудери (Анг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Натаниэль Бустаманте (Фил) — Кенни Оджудери (Анг) пройдет 29.11.2024, и можно не сомневаться, что в 00:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Натаниэль Бустаманте (Фил) имеет две победы нокаутом, а Кенни Оджудери (Анг) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Натаниэль Бустаманте (Фил) — Кенни Оджудери (Анг):

победа Натаниэль Бустаманте (Фил) – 0, ничья – 0, победа Кенни Оджудери (Анг) – 0

Прогноз на матч Натаниэль Бустаманте (Фил) – Кенни Оджудери (Анг) Бои, титульный бой, 29.11.2024 :

Букмекерские конторы на бой Натаниэль Бустаманте (Фил) — Кенни Оджудери (Анг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Натаниэль Бустаманте (Фил) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Натаниэль Бустаманте (Фил) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Натаниэль Бустаманте (Фил) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Натаниэль Бустаманте (Фил) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Натаниэль Бустаманте (Фил) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Натаниэль Бустаманте (Фил) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Натаниэль Бустаманте (Фил) может и не устоять на ногах.

Кенни Оджудери (Анг) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Кенни Оджудери (Анг) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Кенни Оджудери (Анг), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Кенни Оджудери (Анг) должен быть в хорошей физической форме. Кенни Оджудери (Анг) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Натаниэль Бустаманте (Фил) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Натаниэль Бустаманте (Фил) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Натаниэль Бустаманте (Фил) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Натаниэль Бустаманте (Фил) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Натаниэль Бустаманте (Фил) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Натаниэль Бустаманте (Фил) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Кенни Оджудери (Анг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кенни Оджудери (Анг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кенни Оджудери (Анг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кенни Оджудери (Анг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кенни Оджудери (Анг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кенни Оджудери (Анг) должен задуматься о своей обороне.

Натаниэль Бустаманте (Фил) – Кенни Оджудери (Анг) 29.11.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Натаниэль Бустаманте (Фил) и Кенни Оджудери (Анг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Натаниэль Бустаманте (Фил) и Кенни Оджудери (Анг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Натаниэль Бустаманте (Фил) и Кенни Оджудери (Анг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Натаниэль Бустаманте (Фил) — Кенни Оджудери (Анг) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Натаниэль Бустаманте (Фил) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Натаниэль Бустаманте (Фил) — Кенни Оджудери (Анг) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Кенни Оджудери (Анг).

Натаниэль Бустаманте (Фил)

Свою самую выдающуюся победу Натаниэль Бустаманте (Фил) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Натаниэль Бустаманте (Фил) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Натаниэль Бустаманте (Фил) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Натаниэль Бустаманте (Фил) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Натаниэль Бустаманте (Фил) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Кенни Оджудери (Анг)

На данный момент Кенни Оджудери (Анг) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Кенни Оджудери (Анг) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Кенни Оджудери (Анг) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Кенни Оджудери (Анг) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Кенни Оджудери (Анг) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Натаниэль Бустаманте (Фил) — Кенни Оджудери (Анг). Прогноз и ставки на матч. Бои 29.11.2024

В настоящее время Натаниэль Бустаманте (Фил) и Кенни Оджудери (Анг) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Натаниэль Бустаманте (Фил) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Натаниэль Бустаманте (Фил) — Кенни Оджудери (Анг) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Натаниэль Бустаманте (Фил) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat2-1022707-prognoz-samuel-martines-ardzhona-iliyan-radulov-27-noyabrya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat0-929215-tennessi-volantirz-tennessi-martin-skayhoks-prognoz-i-stavki-ot-professionala-28-11-24/