«Пол Паскуаль (Исп)» – «Петкири Понгсевенфарм (Таи)». 29.11.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 29-го ноября состоится интересный поединок Пол Паскуаль (Исп) — Петкири Понгсевенфарм (Таи), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:40 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Пол Паскуаль (Исп) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29-го ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Петкири Понгсевенфарм (Таи), так что вряд ли в 17:40 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пол Паскуаль (Исп) — Петкири Понгсевенфарм (Таи):

победа Пол Паскуаль (Исп) – 0, ничья – 0, победа Петкири Понгсевенфарм (Таи) – 0

Прогноз на матч Пол Паскуаль (Исп) – Петкири Понгсевенфарм (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го ноября :

Букмекерские конторы на бой Пол Паскуаль (Исп) — Петкири Понгсевенфарм (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Пол Паскуаль (Исп) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Пол Паскуаль (Исп) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Пол Паскуаль (Исп) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Пол Паскуаль (Исп) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Пол Паскуаль (Исп) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Петкири Понгсевенфарм (Таи) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Петкири Понгсевенфарм (Таи) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Петкири Понгсевенфарм (Таи), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Петкири Понгсевенфарм (Таи) должен быть в хорошей физической форме. Петкири Понгсевенфарм (Таи) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Пол Паскуаль (Исп) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Пол Паскуаль (Исп) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Пол Паскуаль (Исп) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Пол Паскуаль (Исп) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Петкири Понгсевенфарм (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Петкири Понгсевенфарм (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Петкири Понгсевенфарм (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Петкири Понгсевенфарм (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Петкири Понгсевенфарм (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Пол Паскуаль (Исп) – Петкири Понгсевенфарм (Таи) 29.11.24

Появление на ринге таких бойцов, как Пол Паскуаль (Исп) и Петкири Понгсевенфарм (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Пол Паскуаль (Исп) и Петкири Понгсевенфарм (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Пол Паскуаль (Исп) и Петкири Понгсевенфарм (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Пол Паскуаль (Исп) будет намного сильнее, чем Петкири Понгсевенфарм (Таи), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Пол Паскуаль (Исп) — Петкири Понгсевенфарм (Таи) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Петкири Понгсевенфарм (Таи) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Пол Паскуаль (Исп)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Пол Паскуаль (Исп) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Пол Паскуаль (Исп) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Пол Паскуаль (Исп) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Пол Паскуаль (Исп) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Петкири Понгсевенфарм (Таи)

Последний раз Петкири Понгсевенфарм (Таи) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Петкири Понгсевенфарм (Таи) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Петкири Понгсевенфарм (Таи) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Петкири Понгсевенфарм (Таи) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Петкири Понгсевенфарм (Таи)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Петкири Понгсевенфарм (Таи) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Пол Паскуаль (Исп) — Петкири Понгсевенфарм (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го ноября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Пол Паскуаль (Исп) — Петкири Понгсевенфарм (Таи) собираются ставить на то, что сильнее будет Пол Паскуаль (Исп), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Пол Паскуаль (Исп) легко справится с таким соперником, как Петкири Понгсевенфарм (Таи). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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