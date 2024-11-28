Кумар/Шотер — Оконкво/Хуссей: в ожидании «эйсов»

Прогноз и ставка на матч Кумар/Шотер — Оконкво/Хуссей 28-го ноября 2024 года

28-го ноября 2024 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Кумар/Шотер , а противостоять в этом поединке будет Оконкво/Хуссей.



Так как Кумар/Шотер в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Оконкво/Хуссей, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 28-го ноября 2024 года. Но, доказать обратное Кумар/Шотер все же сможет в 22:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кумар/Шотер — Оконкво/Хуссей:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 28-го ноября 2024 года встречаются Кумар/Шотер и Оконкво/Хуссей. Начало поединка запланировано на 22:00 по МСК. Кумар/Шотер является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Кумар/Шотер

В большинстве своих выигранных поединков Кумар/Шотер берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Кумар/Шотер с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Кумар/Шотер сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Кумар/Шотер также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Оконкво/Хуссей

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Оконкво/Хуссей на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Оконкво/Хуссей демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Оконкво/Хуссей имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Оконкво/Хуссей намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Оконкво/Хуссей не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Оконкво/Хуссей будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Оконкво/Хуссей и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Оконкво/Хуссей умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Кумар/Шотер — Оконкво/Хуссей. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Кумар/Шотер и Оконкво/Хуссей впервые будут встречаться между собой. Если Кумар/Шотер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Оконкво/Хуссей пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Кумар/Шотер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Кумар/Шотер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Кумар/Шотер — Оконкво/Хуссей 28-го ноября 2024 года

Кумар/Шотер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Кумар/Шотер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Кумар/Шотер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Кумар/Шотер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Кумар/Шотер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Кумар/Шотер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Кумар/Шотер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Оконкво/Хуссей

Оконкво/Хуссей лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Оконкво/Хуссей играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Оконкво/Хуссей начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Оконкво/Хуссей выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Оконкво/Хуссей сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Кумар/Шотер — Оконкво/Хуссей Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кумар/Шотер и Оконкво/Хуссей. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кумар/Шотер и Оконкво/Хуссей встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кумар/Шотер и Оконкво/Хуссей довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кумар/Шотер и Оконкво/Хуссей подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кумар/Шотер — Оконкво/Хуссей: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Кумар/Шотер и Оконкво/Хуссей, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Кумар/Шотер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Оконкво/Хуссей имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Кумар/Шотер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Кумар/Шотер и Оконкво/Хуссей на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кумар/Шотер — Оконкво/Хуссей. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Кумар/Шотер и Оконкво/Хуссей букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Кумар/Шотер и Оконкво/Хуссей проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-929879-gran-kanariya-trefl-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-kubok-evropy-28-11-24/