«Энрике Хечер Соса (Исп)» – «Роже Бланк (Исп)». 30.11.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Энрике Хечер Соса (Исп) — Роже Бланк (Исп) на 30.11.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Энрике Хечер Соса (Исп) и Роже Бланк (Исп) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

Сейчас Энрике Хечер Соса (Исп) обладает несколькими чемпионскими титулами и 30.11.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Роже Бланк (Исп), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Энрике Хечер Соса (Исп) — Роже Бланк (Исп):

победа Энрике Хечер Соса (Исп) – 0, ничья – 0, победа Роже Бланк (Исп) – 0

Прогноз на матч Энрике Хечер Соса (Исп) – Роже Бланк (Исп) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30.11.2024 :

Букмекерские конторы на бой Энрике Хечер Соса (Исп) — Роже Бланк (Исп) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Энрике Хечер Соса (Исп) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Энрике Хечер Соса (Исп) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Энрике Хечер Соса (Исп) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Энрике Хечер Соса (Исп) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Энрике Хечер Соса (Исп) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Энрике Хечер Соса (Исп) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Энрике Хечер Соса (Исп) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Роже Бланк (Исп) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Роже Бланк (Исп) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Роже Бланк (Исп) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Роже Бланк (Исп) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Роже Бланк (Исп) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Энрике Хечер Соса (Исп) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Энрике Хечер Соса (Исп) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Энрике Хечер Соса (Исп) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Энрике Хечер Соса (Исп) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Энрике Хечер Соса (Исп) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Энрике Хечер Соса (Исп) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Роже Бланк (Исп) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Роже Бланк (Исп) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Роже Бланк (Исп) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Роже Бланк (Исп) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Роже Бланк (Исп) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Роже Бланк (Исп) должен задуматься о своей обороне.

Энрике Хечер Соса (Исп) – Роже Бланк (Исп) 30.11.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Энрике Хечер Соса (Исп) и Роже Бланк (Исп). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Энрике Хечер Соса (Исп) и Роже Бланк (Исп) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Энрике Хечер Соса (Исп) и Роже Бланк (Исп) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Энрике Хечер Соса (Исп) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Роже Бланк (Исп) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Энрике Хечер Соса (Исп) легко справится с таким соперником, как Роже Бланк (Исп). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Энрике Хечер Соса (Исп) — Роже Бланк (Исп) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Роже Бланк (Исп), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Энрике Хечер Соса (Исп)

Энрике Хечер Соса (Исп) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Энрике Хечер Соса (Исп) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Энрике Хечер Соса (Исп) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Энрике Хечер Соса (Исп) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Энрике Хечер Соса (Исп) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Роже Бланк (Исп)

В данный момент Роже Бланк (Исп) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Роже Бланк (Исп) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Роже Бланк (Исп) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Роже Бланк (Исп) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Энрике Хечер Соса (Исп) — Роже Бланк (Исп). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30.11.2024

Вряд ли Энрике Хечер Соса (Исп) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Роже Бланк (Исп), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Энрике Хечер Соса (Исп) будет намного сильнее, чем Роже Бланк (Исп), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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