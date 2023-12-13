«Карл Альбректссон (Шве)» – «Чак Кэмпбелл (США)». 30.11.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Карл Альбректссон (Шве) — Чак Кэмпбелл (США) на 30-го ноября 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Карл Альбректссон (Шве) и Чак Кэмпбелл (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 17:00.

Сейчас Карл Альбректссон (Шве) обладает несколькими чемпионскими титулами и 30-го ноября 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Чак Кэмпбелл (США), так что вряд ли в 17:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карл Альбректссон (Шве) — Чак Кэмпбелл (США):

победа Карл Альбректссон (Шве) – 1.31, ничья – 60, победа Чак Кэмпбелл (США) – 3.4

Прогноз на матч Карл Альбректссон (Шве) – Чак Кэмпбелл (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30-го ноября 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Карл Альбректссон (Шве) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.31. А котировка на то, что Чак Кэмпбелл (США) будет сильнее повысилась до 3.4.

История личных встреч

В свои 32 года Карл Альбректссон (Шве) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Карл Альбректссон (Шве) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Карл Альбректссон (Шве) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Карл Альбректссон (Шве) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Карл Альбректссон (Шве) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Чак Кэмпбелл (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Чак Кэмпбелл (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Чак Кэмпбелл (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Чак Кэмпбелл (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Чак Кэмпбелл (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Карл Альбректссон (Шве) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Карл Альбректссон (Шве) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Карл Альбректссон (Шве) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Карл Альбректссон (Шве) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Карл Альбректссон (Шве) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Чак Кэмпбелл (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Чак Кэмпбелл (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Чак Кэмпбелл (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Чак Кэмпбелл (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Чак Кэмпбелл (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Карл Альбректссон (Шве) – Чак Кэмпбелл (США) 30.11.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Карл Альбректссон (Шве) и Чак Кэмпбелл (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Карл Альбректссон (Шве) и Чак Кэмпбелл (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Карл Альбректссон (Шве) и Чак Кэмпбелл (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Карл Альбректссон (Шве) и Чак Кэмпбелл (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Карл Альбректссон (Шве) и Чак Кэмпбелл (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Карл Альбректссон (Шве) — Чак Кэмпбелл (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Чак Кэмпбелл (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Карл Альбректссон (Шве)

В своей профессиональной карьере Карл Альбректссон (Шве) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Карл Альбректссон (Шве) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Карл Альбректссон (Шве) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Карл Альбректссон (Шве) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Карл Альбректссон (Шве) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Чак Кэмпбелл (США)

На данный момент Чак Кэмпбелл (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Чак Кэмпбелл (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Чак Кэмпбелл (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Чак Кэмпбелл (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Чак Кэмпбелл (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Карл Альбректссон (Шве) — Чак Кэмпбелл (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30-го ноября 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Карл Альбректссон (Шве) — Чак Кэмпбелл (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Карл Альбректссон (Шве) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Карл Альбректссон (Шве) и Чак Кэмпбелл (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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