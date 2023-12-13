Регатас Корриентес (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.12.24)

Регатас Корриентес (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) (02.12.2024), ставки и коэффициенты

02.12.2024 в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Регатас Корриентес (23) примет соперника по национальному первенству Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23).



02.12.2024 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Регатас Корриентес (23) – Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23), который начнется в 23:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Регатас Корриентес (23) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Регатас Корриентес (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Регатас Корриентес (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23), запланированное на 02.12.2024. Поставить на матч можно будет до 23:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) была еще пять лет назад.

Регатас Корриентес (23)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Регатас Корриентес (23), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Регатас Корриентес (23) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Регатас Корриентес (23) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) травмированы только игроки глубокого резерва.

Регатас Корриентес (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 02.12.2024 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Регатас Корриентес (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23). А так как начало встречи в 23:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Регатас Корриентес (23) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Регатас Корриентес (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.12.24)

Регатас Корриентес (23)

Сейчас баскетбольный клуб Регатас Корриентес (23) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Регатас Корриентес (23) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Регатас Корриентес (23) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Регатас Корриентес (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Регатас Корриентес (23) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 02.12.2024 сыграет матч против БК Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 23:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Регатас Корриентес (23) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Регатас Корриентес (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23): в ожидании «трёхочковых бросков»

Баскетбольный клуб Регатас Корриентес (23) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Регатас Корриентес (23) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Регатас Корриентес (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Регатас Корриентес (23) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Регатас Корриентес (23) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Регатас Корриентес (23) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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