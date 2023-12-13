«Амирчупан Тайгибов (Рос)» – «Арен Асатрян (Арм)». 06.12.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06-го декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Амирчупан Тайгибов (Рос) — Арен Асатрян (Арм). На ринге его участники появятся в 15:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Амирчупан Тайгибов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Амирчупан Тайгибов (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 06-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Арен Асатрян (Арм), так что вряд ли в 15:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Амирчупан Тайгибов (Рос) — Арен Асатрян (Арм):

победа Амирчупан Тайгибов (Рос) – 2.287, ничья – 25, победа Арен Асатрян (Арм) – 1.63

Прогноз на матч Амирчупан Тайгибов (Рос) – Арен Асатрян (Арм) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Амирчупан Тайгибов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.287. А котировка на то, что Арен Асатрян (Арм) будет сильнее повысилась до 1.63.

История личных встреч

Амирчупан Тайгибов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Амирчупан Тайгибов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Амирчупан Тайгибов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Амирчупан Тайгибов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Амирчупан Тайгибов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Амирчупан Тайгибов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Амирчупан Тайгибов (Рос) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Арен Асатрян (Арм) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Арен Асатрян (Арм) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Арен Асатрян (Арм) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Арен Асатрян (Арм) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Арен Асатрян (Арм) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Амирчупан Тайгибов (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Амирчупан Тайгибов (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Амирчупан Тайгибов (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Амирчупан Тайгибов (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Амирчупан Тайгибов (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Амирчупан Тайгибов (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Арен Асатрян (Арм) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Арен Асатрян (Арм) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Арен Асатрян (Арм) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Арен Асатрян (Арм) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Арен Асатрян (Арм), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Амирчупан Тайгибов (Рос) – Арен Асатрян (Арм) 06.12.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Амирчупан Тайгибов (Рос) и Арен Асатрян (Арм). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Амирчупан Тайгибов (Рос) и Арен Асатрян (Арм) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Амирчупан Тайгибов (Рос) будет намного сильнее, чем Арен Асатрян (Арм), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Амирчупан Тайгибов (Рос) — Арен Асатрян (Арм) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Арен Асатрян (Арм) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Амирчупан Тайгибов (Рос)

На самом деле Амирчупан Тайгибов (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Амирчупан Тайгибов (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Амирчупан Тайгибов (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Амирчупан Тайгибов (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Амирчупан Тайгибов (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Арен Асатрян (Арм)

Арен Асатрян (Арм) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Арен Асатрян (Арм) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Арен Асатрян (Арм) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Арен Асатрян (Арм) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Арен Асатрян (Арм) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Амирчупан Тайгибов (Рос) — Арен Асатрян (Арм). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го декабря

Вряд ли Амирчупан Тайгибов (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Арен Асатрян (Арм), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Амирчупан Тайгибов (Рос) и Арен Асатрян (Арм) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat4-1177794-debrecen-ferencvarosh-prognoz-specialista-na-futbol-05-12-24/

http://evolvegame.ru/cat4-932994-astra-zhen-skyline-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-voleybol-05-12-24/