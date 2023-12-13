«Татьяна Постарнакова (Рос)» – «Жеованна Эдуарда (Бра)». 06.12.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06-го декабря 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Татьяна Постарнакова (Рос) — Жеованна Эдуарда (Бра). На ринге его участники появятся в 16:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Татьяна Постарнакова (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 16:00 по московскому времени Татьяна Постарнакова (Рос) и Жеованна Эдуарда (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06-го декабря 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Татьяна Постарнакова (Рос) и Жеованна Эдуарда (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Татьяна Постарнакова (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Татьяна Постарнакова (Рос) — Жеованна Эдуарда (Бра):

победа Татьяна Постарнакова (Рос) – 1.21, ничья – 25, победа Жеованна Эдуарда (Бра) – 4.78

Прогноз на матч Татьяна Постарнакова (Рос) – Жеованна Эдуарда (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го декабря 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Татьяна Постарнакова (Рос) — Жеованна Эдуарда (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.21 и 4.78.

История личных встреч

В свои 32 года Татьяна Постарнакова (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Татьяна Постарнакова (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Татьяна Постарнакова (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Татьяна Постарнакова (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Татьяна Постарнакова (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Жеованна Эдуарда (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Жеованна Эдуарда (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Жеованна Эдуарда (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Жеованна Эдуарда (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Жеованна Эдуарда (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Татьяна Постарнакова (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Татьяна Постарнакова (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Татьяна Постарнакова (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Татьяна Постарнакова (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Татьяна Постарнакова (Рос) валится с ног. К тому же, Татьяна Постарнакова (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Татьяна Постарнакова (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Жеованна Эдуарда (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Жеованна Эдуарда (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Жеованна Эдуарда (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Жеованна Эдуарда (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Жеованна Эдуарда (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Татьяна Постарнакова (Рос) – Жеованна Эдуарда (Бра) 06.12.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Татьяна Постарнакова (Рос) и Жеованна Эдуарда (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Татьяна Постарнакова (Рос) и Жеованна Эдуарда (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Татьяна Постарнакова (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Жеованна Эдуарда (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Татьяна Постарнакова (Рос) и Жеованна Эдуарда (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Татьяна Постарнакова (Рос) выиграет бой.

На чемпионский бой Татьяна Постарнакова (Рос) — Жеованна Эдуарда (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Жеованна Эдуарда (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Татьяна Постарнакова (Рос)

Татьяна Постарнакова (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Татьяна Постарнакова (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Татьяна Постарнакова (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Татьяна Постарнакова (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Татьяна Постарнакова (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Жеованна Эдуарда (Бра)

В данный момент Жеованна Эдуарда (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Жеованна Эдуарда (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Жеованна Эдуарда (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Жеованна Эдуарда (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Татьяна Постарнакова (Рос) — Жеованна Эдуарда (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го декабря 2024 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Татьяна Постарнакова (Рос) — Жеованна Эдуарда (Бра) собираются ставить на то, что сильнее будет Татьяна Постарнакова (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Татьяна Постарнакова (Рос) — Жеованна Эдуарда (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Жеованна Эдуарда (Бра) выиграет нокаутом.

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