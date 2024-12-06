«Шахобидин Зоиров (Узб)» – «Йоэль Финол (Внс)». 06.12.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06.12.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Шахобидин Зоиров (Узб) — Йоэль Финол (Внс). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Шахобидин Зоиров (Узб) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Шахобидин Зоиров (Узб) — Йоэль Финол (Внс) пройдет 06.12.2024, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Шахобидин Зоиров (Узб) имеет две победы нокаутом, а Йоэль Финол (Внс) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шахобидин Зоиров (Узб) — Йоэль Финол (Внс):

победа Шахобидин Зоиров (Узб) – 1.39, ничья – 11, победа Йоэль Финол (Внс) – 3.765

Прогноз на матч Шахобидин Зоиров (Узб) – Йоэль Финол (Внс) Ночь чемпионов IBA, титульный бой, 06.12.2024 :

Ставки по коэффициенту 1.39 окажутся выигрышными, если Шахобидин Зоиров (Узб) станет победителем боя. Если выиграет Йоэль Финол (Внс), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.765.

История личных встреч

В профессиональной карьере Шахобидин Зоиров (Узб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Шахобидин Зоиров (Узб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Шахобидин Зоиров (Узб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Шахобидин Зоиров (Узб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Шахобидин Зоиров (Узб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Шахобидин Зоиров (Узб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Йоэль Финол (Внс) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Йоэль Финол (Внс) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Йоэль Финол (Внс) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Йоэль Финол (Внс) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Йоэль Финол (Внс) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Шахобидин Зоиров (Узб) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Шахобидин Зоиров (Узб) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Шахобидин Зоиров (Узб) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Шахобидин Зоиров (Узб) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Шахобидин Зоиров (Узб) валится с ног. К тому же, Шахобидин Зоиров (Узб) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Шахобидин Зоиров (Узб) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Йоэль Финол (Внс) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Йоэль Финол (Внс) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Йоэль Финол (Внс) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Йоэль Финол (Внс) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Йоэль Финол (Внс), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Шахобидин Зоиров (Узб) – Йоэль Финол (Внс) 06.12.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Шахобидин Зоиров (Узб) и Йоэль Финол (Внс). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Шахобидин Зоиров (Узб) и Йоэль Финол (Внс) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Шахобидин Зоиров (Узб) и Йоэль Финол (Внс) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Шахобидин Зоиров (Узб) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Йоэль Финол (Внс) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Шахобидин Зоиров (Узб) — Йоэль Финол (Внс) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Шахобидин Зоиров (Узб) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Шахобидин Зоиров (Узб) в данный момент сильнее, нежели Йоэль Финол (Внс), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Шахобидин Зоиров (Узб)

Хотя Шахобидин Зоиров (Узб) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Шахобидин Зоиров (Узб) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Шахобидин Зоиров (Узб) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Шахобидин Зоиров (Узб) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Шахобидин Зоиров (Узб) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Йоэль Финол (Внс)

Никаких высот Йоэль Финол (Внс) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Йоэль Финол (Внс) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Йоэль Финол (Внс) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Йоэль Финол (Внс) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Шахобидин Зоиров (Узб) — Йоэль Финол (Внс). Прогноз и ставки на матч. Ночь чемпионов IBA 06.12.2024

Никто не сомневается, что Шахобидин Зоиров (Узб) намного сильнее, чем Йоэль Финол (Внс), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Шахобидин Зоиров (Узб) и Йоэль Финол (Внс), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Шахобидин Зоиров (Узб) выиграет бой.

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