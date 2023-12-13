«Беатрис Ясмин Феррейра (Бра)» – «Лисия Будерса (Фра)». 14.12.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 14-го декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Лисия Будерса (Фра). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 14-го декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Лисия Будерса (Фра). Это будет продолжаться вплоть до 22:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Лисия Будерса (Фра):

победа Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) – 1.07, ничья – 26, победа Лисия Будерса (Фра) – 8.6

Прогноз на матч Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) – Лисия Будерса (Фра) Бои, титульный бой, 14-го декабря :

Так как Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.07. В то же время Лисия Будерса (Фра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 8.6.

История личных встреч

В профессиональной карьере Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Лисия Будерса (Фра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Лисия Будерса (Фра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Лисия Будерса (Фра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Лисия Будерса (Фра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Лисия Будерса (Фра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) валится с ног. К тому же, Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Лисия Будерса (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Лисия Будерса (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Лисия Будерса (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Лисия Будерса (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Лисия Будерса (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) – Лисия Будерса (Фра) 14.12.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Лисия Будерса (Фра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Лисия Будерса (Фра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Лисия Будерса (Фра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Лисия Будерса (Фра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Лисия Будерса (Фра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Лисия Будерса (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Лисия Будерса (Фра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Лисия Будерса (Фра).

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра)

Как бы Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) совершенно не работает над собственной защитой.

Лисия Будерса (Фра)

На данный момент Лисия Будерса (Фра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Лисия Будерса (Фра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Лисия Будерса (Фра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Лисия Будерса (Фра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Лисия Будерса (Фра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Лисия Будерса (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го декабря

Никто не сомневается, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) намного сильнее, чем Лисия Будерса (Фра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Лисия Будерса (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat4-1178399-prognoz-na-match-tuluza-sent-eten-ot-eksperta-13-12-24/