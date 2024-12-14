«Чивон Кларк (Вел)» – «Леонардо Москеа (Фра)». 14.12.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 14-го декабря 2024 года должен состояться бой Чивон Кларк (Вел) — Леонардо Москеа (Фра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Чивон Кларк (Вел) и Леонардо Москеа (Фра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Чивон Кларк (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14-го декабря 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Леонардо Москеа (Фра), так что вряд ли в 23:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чивон Кларк (Вел) — Леонардо Москеа (Фра):

победа Чивон Кларк (Вел) – 1.23, ничья – 17, победа Леонардо Москеа (Фра) – 4.295

Прогноз на матч Чивон Кларк (Вел) – Леонардо Москеа (Фра) Бои, титульный бой, 14-го декабря 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Чивон Кларк (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.23. А котировка на то, что Леонардо Москеа (Фра) будет сильнее повысилась до 4.295.

История личных встреч

В свои 32 года Чивон Кларк (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Чивон Кларк (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Чивон Кларк (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Чивон Кларк (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Чивон Кларк (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Леонардо Москеа (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Леонардо Москеа (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Леонардо Москеа (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Леонардо Москеа (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Леонардо Москеа (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Чивон Кларк (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Чивон Кларк (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Чивон Кларк (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Чивон Кларк (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Чивон Кларк (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Леонардо Москеа (Фра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Леонардо Москеа (Фра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Леонардо Москеа (Фра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Леонардо Москеа (Фра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Леонардо Москеа (Фра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Чивон Кларк (Вел) – Леонардо Москеа (Фра) 14.12.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Чивон Кларк (Вел) и Леонардо Москеа (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Чивон Кларк (Вел) и Леонардо Москеа (Фра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Чивон Кларк (Вел) — Леонардо Москеа (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Чивон Кларк (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Чивон Кларк (Вел) и Леонардо Москеа (Фра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Леонардо Москеа (Фра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Чивон Кларк (Вел)

Чивон Кларк (Вел) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Чивон Кларк (Вел) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Чивон Кларк (Вел) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Чивон Кларк (Вел) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Чивон Кларк (Вел) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Леонардо Москеа (Фра)

Последний раз Леонардо Москеа (Фра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Леонардо Москеа (Фра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Леонардо Москеа (Фра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Леонардо Москеа (Фра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Леонардо Москеа (Фра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Леонардо Москеа (Фра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Чивон Кларк (Вел) — Леонардо Москеа (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го декабря 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Чивон Кларк (Вел) — Леонардо Москеа (Фра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Чивон Кларк (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Чивон Кларк (Вел) и Леонардо Москеа (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Чивон Кларк (Вел) выиграет с помощью нокаута.

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