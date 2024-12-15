«Алексей Махно (Рос)» – «Руслан Колодко (Блр)». 15.12.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Алексей Махно (Рос) проведет 15-го декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Руслан Колодко (Блр). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:45 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Алексей Махно (Рос) — Руслан Колодко (Блр) пройдет 15-го декабря, и можно не сомневаться, что в 20:45 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Алексей Махно (Рос) имеет две победы нокаутом, а Руслан Колодко (Блр) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алексей Махно (Рос) — Руслан Колодко (Блр):

победа Алексей Махно (Рос) – 0, ничья – 0, победа Руслан Колодко (Блр) – 0

Прогноз на матч Алексей Махно (Рос) – Руслан Колодко (Блр) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15-го декабря :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Алексей Махно (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Руслан Колодко (Блр), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Алексей Махно (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Алексей Махно (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Алексей Махно (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Алексей Махно (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Алексей Махно (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Руслан Колодко (Блр) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Руслан Колодко (Блр) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Руслан Колодко (Блр), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Руслан Колодко (Блр) должен быть в хорошей физической форме. Руслан Колодко (Блр) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Алексей Махно (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Алексей Махно (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Алексей Махно (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Алексей Махно (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Алексей Махно (Рос) валится с ног. К тому же, Алексей Махно (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Алексей Махно (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Руслан Колодко (Блр) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Руслан Колодко (Блр) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Руслан Колодко (Блр) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Руслан Колодко (Блр) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Алексей Махно (Рос) – Руслан Колодко (Блр) 15.12.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Алексей Махно (Рос) и Руслан Колодко (Блр), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Алексей Махно (Рос) и Руслан Колодко (Блр). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Алексей Махно (Рос) и Руслан Колодко (Блр) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Алексей Махно (Рос) и Руслан Колодко (Блр) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Алексей Махно (Рос) и Руслан Колодко (Блр), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Алексей Махно (Рос) выиграет бой.

Титульный бой Алексей Махно (Рос) — Руслан Колодко (Блр) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Руслан Колодко (Блр) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Алексей Махно (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Алексей Махно (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Алексей Махно (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Алексей Махно (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Алексей Махно (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Руслан Колодко (Блр)

Прошлый бой Руслан Колодко (Блр) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Руслан Колодко (Блр) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Руслан Колодко (Блр) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Руслан Колодко (Блр) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Алексей Махно (Рос) — Руслан Колодко (Блр). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15-го декабря

Несмотря на то, что Алексей Махно (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Руслан Колодко (Блр) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Алексей Махно (Рос) и Руслан Колодко (Блр) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat2-1178412-maync-05-bavariya-prognoz-i-stavki-ot-specialista-14-12-24/