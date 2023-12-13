«Устармагомед Гаджидаудов (Рос)» – «Узаир Абдураков (Рос)». 15.12.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Устармагомед Гаджидаудов (Рос) — Узаир Абдураков (Рос) на 15.12.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Устармагомед Гаджидаудов (Рос) и Узаир Абдураков (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:40.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Устармагомед Гаджидаудов (Рос) — Узаир Абдураков (Рос) пройдет 15.12.2024, и можно не сомневаться, что в 21:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Устармагомед Гаджидаудов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Узаир Абдураков (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Устармагомед Гаджидаудов (Рос) — Узаир Абдураков (Рос):

победа Устармагомед Гаджидаудов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Узаир Абдураков (Рос) – 0

Прогноз на матч Устармагомед Гаджидаудов (Рос) – Узаир Абдураков (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15.12.2024 :

Так как Устармагомед Гаджидаудов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Узаир Абдураков (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Устармагомед Гаджидаудов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Устармагомед Гаджидаудов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Устармагомед Гаджидаудов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Устармагомед Гаджидаудов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Устармагомед Гаджидаудов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Устармагомед Гаджидаудов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Узаир Абдураков (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Узаир Абдураков (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Узаир Абдураков (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Узаир Абдураков (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Узаир Абдураков (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Устармагомед Гаджидаудов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Устармагомед Гаджидаудов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Устармагомед Гаджидаудов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Устармагомед Гаджидаудов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Устармагомед Гаджидаудов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Узаир Абдураков (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Узаир Абдураков (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Узаир Абдураков (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Узаир Абдураков (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Устармагомед Гаджидаудов (Рос) – Узаир Абдураков (Рос) 15.12.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Устармагомед Гаджидаудов (Рос) и Узаир Абдураков (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Устармагомед Гаджидаудов (Рос) и Узаир Абдураков (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Устармагомед Гаджидаудов (Рос) и Узаир Абдураков (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Устармагомед Гаджидаудов (Рос) и Узаир Абдураков (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Устармагомед Гаджидаудов (Рос) будет намного сильнее, чем Узаир Абдураков (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Устармагомед Гаджидаудов (Рос) — Узаир Абдураков (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Узаир Абдураков (Рос).

Устармагомед Гаджидаудов (Рос)

На самом деле Устармагомед Гаджидаудов (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Устармагомед Гаджидаудов (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Устармагомед Гаджидаудов (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Устармагомед Гаджидаудов (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Устармагомед Гаджидаудов (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Узаир Абдураков (Рос)

В данный момент Узаир Абдураков (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Узаир Абдураков (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Узаир Абдураков (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Узаир Абдураков (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Устармагомед Гаджидаудов (Рос) — Узаир Абдураков (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15.12.2024

Так как Устармагомед Гаджидаудов (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Узаир Абдураков (Рос).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Устармагомед Гаджидаудов (Рос) — Узаир Абдураков (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Устармагомед Гаджидаудов (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://rockaluga.ru/cat4-1024424-prognoz-na-boy-loren-prays-vel-bekssi-mateus-kol/