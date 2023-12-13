«Лаид Зерхуни (Фра)» – «Алайн Ван Де Меркт (Бел)». 20.12.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20 декабря состоится интересный поединок Лаид Зерхуни (Фра) — Алайн Ван Де Меркт (Бел), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 20 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Лаид Зерхуни (Фра) — Алайн Ван Де Меркт (Бел). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лаид Зерхуни (Фра) — Алайн Ван Де Меркт (Бел):

победа Лаид Зерхуни (Фра) – 0, ничья – 0, победа Алайн Ван Де Меркт (Бел) – 0

Прогноз на матч Лаид Зерхуни (Фра) – Алайн Ван Де Меркт (Бел) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 декабря :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Лаид Зерхуни (Фра) не очень выгодно, а вот Алайн Ван Де Меркт (Бел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Лаид Зерхуни (Фра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Лаид Зерхуни (Фра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Лаид Зерхуни (Фра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Лаид Зерхуни (Фра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Лаид Зерхуни (Фра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Алайн Ван Де Меркт (Бел) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Алайн Ван Де Меркт (Бел) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Алайн Ван Де Меркт (Бел) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Алайн Ван Де Меркт (Бел) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Алайн Ван Де Меркт (Бел) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Лаид Зерхуни (Фра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Лаид Зерхуни (Фра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Лаид Зерхуни (Фра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Лаид Зерхуни (Фра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Лаид Зерхуни (Фра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Алайн Ван Де Меркт (Бел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Алайн Ван Де Меркт (Бел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Алайн Ван Де Меркт (Бел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Алайн Ван Де Меркт (Бел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Алайн Ван Де Меркт (Бел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Лаид Зерхуни (Фра) – Алайн Ван Де Меркт (Бел) 20.12.24

Появление на ринге таких бойцов, как Лаид Зерхуни (Фра) и Алайн Ван Де Меркт (Бел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Лаид Зерхуни (Фра) и Алайн Ван Де Меркт (Бел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Лаид Зерхуни (Фра) и Алайн Ван Де Меркт (Бел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Лаид Зерхуни (Фра) и Алайн Ван Де Меркт (Бел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Лаид Зерхуни (Фра) и Алайн Ван Де Меркт (Бел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Лаид Зерхуни (Фра) — Алайн Ван Де Меркт (Бел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Лаид Зерхуни (Фра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Лаид Зерхуни (Фра) — Алайн Ван Де Меркт (Бел) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Алайн Ван Де Меркт (Бел), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Лаид Зерхуни (Фра)

Так как Лаид Зерхуни (Фра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Лаид Зерхуни (Фра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Лаид Зерхуни (Фра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Лаид Зерхуни (Фра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Алайн Ван Де Меркт (Бел)

На данный момент Алайн Ван Де Меркт (Бел) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Алайн Ван Де Меркт (Бел) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Алайн Ван Де Меркт (Бел) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Алайн Ван Де Меркт (Бел) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Алайн Ван Де Меркт (Бел) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Лаид Зерхуни (Фра) — Алайн Ван Де Меркт (Бел). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Лаид Зерхуни (Фра) — Алайн Ван Де Меркт (Бел) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Лаид Зерхуни (Фра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Лаид Зерхуни (Фра) и Алайн Ван Де Меркт (Бел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Лаид Зерхуни (Фра) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat3-1178468-prognoz-na-match-inter-udineze-19-12-24/