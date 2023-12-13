«Салахдине Парнассе (Фра)» – «Вилсон Варела (Фра)». 21.12.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Салахдине Парнассе (Фра) проведет 21-го декабря 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Вилсон Варела (Фра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Салахдине Парнассе (Фра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 21-го декабря 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Вилсон Варела (Фра), так что вряд ли в 01:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Салахдине Парнассе (Фра) — Вилсон Варела (Фра):

победа Салахдине Парнассе (Фра) – 0, ничья – 0, победа Вилсон Варела (Фра) – 0

Прогноз на матч Салахдине Парнассе (Фра) – Вилсон Варела (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21-го декабря 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Салахдине Парнассе (Фра) — Вилсон Варела (Фра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Салахдине Парнассе (Фра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Салахдине Парнассе (Фра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Салахдине Парнассе (Фра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Салахдине Парнассе (Фра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Вилсон Варела (Фра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Вилсон Варела (Фра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Вилсон Варела (Фра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Вилсон Варела (Фра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Вилсон Варела (Фра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Салахдине Парнассе (Фра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Салахдине Парнассе (Фра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Салахдине Парнассе (Фра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Салахдине Парнассе (Фра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Салахдине Парнассе (Фра) валится с ног. К тому же, Салахдине Парнассе (Фра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Салахдине Парнассе (Фра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Вилсон Варела (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Вилсон Варела (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Вилсон Варела (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Вилсон Варела (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Вилсон Варела (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Вилсон Варела (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Салахдине Парнассе (Фра) – Вилсон Варела (Фра) 21.12.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Салахдине Парнассе (Фра) и Вилсон Варела (Фра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Салахдине Парнассе (Фра) и Вилсон Варела (Фра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Салахдине Парнассе (Фра) и Вилсон Варела (Фра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Салахдине Парнассе (Фра) и Вилсон Варела (Фра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Салахдине Парнассе (Фра) и Вилсон Варела (Фра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Салахдине Парнассе (Фра) легко справится с таким соперником, как Вилсон Варела (Фра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Салахдине Парнассе (Фра) — Вилсон Варела (Фра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Вилсон Варела (Фра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Салахдине Парнассе (Фра)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Салахдине Парнассе (Фра) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Салахдине Парнассе (Фра) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Салахдине Парнассе (Фра) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Салахдине Парнассе (Фра) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Вилсон Варела (Фра)

В своей карьере Вилсон Варела (Фра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Вилсон Варела (Фра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Вилсон Варела (Фра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Вилсон Варела (Фра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Салахдине Парнассе (Фра) — Вилсон Варела (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21-го декабря 2024 года

На титульный бой Салахдине Парнассе (Фра) — Вилсон Варела (Фра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Салахдине Парнассе (Фра) является очевидным фаворитом, ведь Вилсон Варела (Фра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://rockaluga.ru/cat3-1178468-prognoz-na-match-inter-udineze-19-12-24/