Portland Trail Blazers (Rave) — Atlanta Hawks (Petit): команды сделают акцент на атаку

Прогноз и ставка на матч Portland Trail Blazers (Rave) — Atlanta Hawks (Petit) 16-го мая

16-го мая в 04:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Portland Trail Blazers (Rave) примет соперника по национальному первенству Atlanta Hawks (Petit).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Portland Trail Blazers (Rave) – Atlanta Hawks (Petit), запланированный на 16-го мая. Баскетболисты появятся на площадке в 04:50 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Petit), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Portland Trail Blazers (Rave) — Atlanta Hawks (Petit). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Rave) намерены 16-го мая поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Atlanta Hawks (Petit). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:50 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Portland Trail Blazers (Rave)

В этом сезоне баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Portland Trail Blazers (Rave) вообще лидирует в чемпионате.



Atlanta Hawks (Petit)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Atlanta Hawks (Petit) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Petit) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Petit) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Portland Trail Blazers (Rave) — Atlanta Hawks (Petit)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Portland Trail Blazers (Rave) — Atlanta Hawks (Petit), несмотря на то, что он должен пройти только 16-го мая. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 04:50 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Portland Trail Blazers (Rave) — Atlanta Hawks (Petit) 16-го мая

Portland Trail Blazers (Rave)

Сейчас баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Portland Trail Blazers (Rave) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Atlanta Hawks (Petit)

В прошлом матче баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Petit) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Petit) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Atlanta Hawks (Petit) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Portland Trail Blazers (Rave) — Atlanta Hawks (Petit) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 16-го мая можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Portland Trail Blazers (Rave) — Atlanta Hawks (Petit), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:50 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Portland Trail Blazers (Rave) — Atlanta Hawks (Petit): команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Petit) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Atlanta Hawks (Petit) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Portland Trail Blazers (Rave) — Atlanta Hawks (Petit). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Portland Trail Blazers (Rave) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Atlanta Hawks (Petit) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Petit) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Atlanta Hawks (Petit) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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