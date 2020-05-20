Се Сувэй (SRL) — Катерина Синякова (SRL): ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч Се Сувэй (SRL) — Катерина Синякова (SRL) 21-го мая

21-го мая в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Марокко, в котором на корт выйдут Се Сувэй (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Катерина Синякова (SRL).



Се Сувэй (SRL) считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Катерина Синякова (SRL) 21-го мая будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 17:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Се Сувэй (SRL) — Катерина Синякова (SRL):

В 17:00 по Москве Се Сувэй (SRL) выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Катерина Синякова (SRL). Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 21-го мая. Се Сувэй (SRL) не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Се Сувэй (SRL)

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Се Сувэй (SRL) находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Се Сувэй (SRL) является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Се Сувэй (SRL) умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Се Сувэй (SRL) обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Се Сувэй (SRL) может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Катерина Синякова (SRL)

На этом турнире Катерина Синякова (SRL) выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Катерина Синякова (SRL) снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Катерина Синякова (SRL) чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Катерина Синякова (SRL) уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Катерина Синякова (SRL) зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Се Сувэй (SRL) — Катерина Синякова (SRL). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Се Сувэй (SRL) и Катерина Синякова (SRL). Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Се Сувэй (SRL) и Катерина Синякова (SRL) продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Се Сувэй (SRL) — Катерина Синякова (SRL) 21-го мая

Се Сувэй (SRL)

В этом сезоне Се Сувэй (SRL) демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Се Сувэй (SRL) уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Се Сувэй (SRL) любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Се Сувэй (SRL) часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Се Сувэй (SRL) умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Катерина Синякова (SRL)

На этом турнире Катерина Синякова (SRL) играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Катерина Синякова (SRL) какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Катерина Синякова (SRL) уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Катерина Синякова (SRL) много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Катерина Синякова (SRL) сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Катерина Синякова (SRL) не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Се Сувэй (SRL) — Катерина Синякова (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Се Сувэй (SRL) и Катерина Синякова (SRL) аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Се Сувэй (SRL) и Катерина Синякова (SRL) обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Се Сувэй (SRL) и Катерина Синякова (SRL) постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Се Сувэй (SRL) — Катерина Синякова (SRL): ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Се Сувэй (SRL) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Се Сувэй (SRL) и Катерина Синякова (SRL) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Катерина Синякова (SRL) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Се Сувэй (SRL) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Катерина Синякова (SRL) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Се Сувэй (SRL) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Се Сувэй (SRL) — Катерина Синякова (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Се Сувэй (SRL) и Катерина Синякова (SRL). Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Се Сувэй (SRL) и для Катерина Синякова (SRL), так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-263801-turciya-dasistshpilen-kamerun-marsiusqwe-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-spike-volleyball-21-05-20/