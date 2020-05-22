Аманда Анисимова — Айла Томлянович: в ожидании «эйсов»

Прогноз и ставка на матч Аманда Анисимова — Айла Томлянович 23-го мая 2020 года

23-го мая 2020 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Match Series, в котором на корт выйдут Аманда Анисимова , а противостоять в этом поединке будет Айла Томлянович.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Аманда Анисимова — Айла Томлянович можно будет вплоть до 20:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 23-го мая 2020 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Аманда Анисимова и Айла Томлянович еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Аманда Анисимова — Айла Томлянович. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Аманда Анисимова имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23-го мая 2020 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Айла Томлянович. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 20:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Аманда Анисимова имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Аманда Анисимова

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Аманда Анисимова находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Аманда Анисимова является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Аманда Анисимова умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Аманда Анисимова обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Аманда Анисимова может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Айла Томлянович

Нынешняя форма, которую демонстрирует Айла Томлянович еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Айла Томлянович постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Айла Томлянович пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Айла Томлянович не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Айла Томлянович не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

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Прогноз и ставка на матч Аманда Анисимова — Айла Томлянович 23-го мая 2020 года

Аманда Анисимова

На данном турнире Аманда Анисимова выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Аманда Анисимова выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Аманда Анисимова допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Аманда Анисимова особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Аманда Анисимова, это умение играть на травяных кортах.

Айла Томлянович

В этом сезоне Айла Томлянович действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Айла Томлянович обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Айла Томлянович не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Айла Томлянович не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Айла Томлянович имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Аманда Анисимова — Айла Томлянович Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Аманда Анисимова и Айла Томлянович. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Аманда Анисимова — Айла Томлянович: в ожидании «эйсов»

Аманда Анисимова и Айла Томлянович которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аманда Анисимова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Айла Томлянович хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аманда Анисимова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Айла Томлянович умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аманда Анисимова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Айла Томлянович вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аманда Анисимова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аманда Анисимова — Айла Томлянович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Аманда Анисимова и Айла Томлянович.



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