Фабио Фоньини (SRL) — Янник Ганфманн (SRL): в ожидании «эйсов»

Фабио Фоньини (SRL) — Янник Ганфманн (SRL) (26-го мая), ставки и коэффициенты

26-го мая в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Франция, в котором на корт выйдут Фабио Фоньини (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Янник Ганфманн (SRL).



Теннисное противостояние Фабио Фоньини (SRL) — Янник Ганфманн (SRL) пройдет 26-го мая, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 12:00 по московскому времени. Хотя Фабио Фоньини (SRL) и Янник Ганфманн (SRL) уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Янник Ганфманн (SRL).



Фабио Фоньини (SRL) — Янник Ганфманн (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 26-го мая осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Фабио Фоньини (SRL) — Янник Ганфманн (SRL) вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Фабио Фоньини (SRL) и Янник Ганфманн (SRL) не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Фабио Фоньини (SRL)

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Фабио Фоньини (SRL) находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Фабио Фоньини (SRL) является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Фабио Фоньини (SRL) умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Фабио Фоньини (SRL) обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Фабио Фоньини (SRL) может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Янник Ганфманн (SRL)

Во взрослом туре Янник Ганфманн (SRL) проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Янник Ганфманн (SRL) пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Янник Ганфманн (SRL) предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Янник Ганфманн (SRL) еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Фабио Фоньини (SRL) — Янник Ганфманн (SRL). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Фабио Фоньини (SRL) — Янник Ганфманн (SRL) 26-го мая

Фабио Фоньини (SRL)

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Фабио Фоньини (SRL) выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Фабио Фоньини (SRL) всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Фабио Фоньини (SRL) уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Фабио Фоньини (SRL) занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Фабио Фоньини (SRL) больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Фабио Фоньини (SRL) имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Янник Ганфманн (SRL)

На этом турнире Янник Ганфманн (SRL) играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Янник Ганфманн (SRL) надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Янник Ганфманн (SRL) находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Янник Ганфманн (SRL) считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Фабио Фоньини (SRL) — Янник Ганфманн (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Фабио Фоньини (SRL) и Янник Ганфманн (SRL), аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Фабио Фоньини (SRL) и Янник Ганфманн (SRL) играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Фабио Фоньини (SRL), и Янник Ганфманн (SRL) неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Фабио Фоньини (SRL) — Янник Ганфманн (SRL): в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Фабио Фоньини (SRL) и Янник Ганфманн (SRL) из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Янник Ганфманн (SRL) относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Янник Ганфманн (SRL) проводит второй или третий матч. А вот Фабио Фоньини (SRL) как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Фабио Фоньини (SRL), причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Фабио Фоньини (SRL) без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Фабио Фоньини (SRL) вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фабио Фоньини (SRL) — Янник Ганфманн (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Фабио Фоньини (SRL) и Янник Ганфманн (SRL). Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Фабио Фоньини (SRL) и для Янник Ганфманн (SRL), так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-264582-segodnya-match-yaponiya-dasistshpilen-germaniya-dpdzxc-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-25-05-20/