Atlanta Hawks (Ed) — Portland Trail Blazers (Paradox): хозяева разберутся с новичком

Прогноз и ставка на матч Atlanta Hawks (Ed) — Portland Trail Blazers (Paradox) 27-го мая

27-го мая в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Atlanta Hawks (Ed) примет соперника по национальному первенству Portland Trail Blazers (Paradox).



27-го мая снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Atlanta Hawks (Ed) – Portland Trail Blazers (Paradox), который начнется в 16:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Atlanta Hawks (Ed) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Atlanta Hawks (Ed) — Portland Trail Blazers (Paradox):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Ed) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Portland Trail Blazers (Paradox). Данный поединок будет сыгран 27-го мая, а по московскому времени его начало состоится в 16:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Portland Trail Blazers (Paradox) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Atlanta Hawks (Ed)

Сейчас баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Ed) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Atlanta Hawks (Ed) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Portland Trail Blazers (Paradox)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Paradox) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Paradox) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Paradox) травмированы только игроки глубокого резерва.

Atlanta Hawks (Ed) — Portland Trail Blazers (Paradox). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Ed) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 27-го мая. На этот раз соперником хозяев будет Portland Trail Blazers (Paradox), так что в 16:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Ed). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Atlanta Hawks (Ed) — Portland Trail Blazers (Paradox) (27-го мая), ставки и коэффициенты

Atlanta Hawks (Ed)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Ed) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Atlanta Hawks (Ed) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Ed) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Atlanta Hawks (Ed) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Portland Trail Blazers (Paradox)

Два года назад баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Paradox) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Paradox) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Atlanta Hawks (Ed) — Portland Trail Blazers (Paradox) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 27-го мая можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Atlanta Hawks (Ed) — Portland Trail Blazers (Paradox), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 16:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Atlanta Hawks (Ed) — Portland Trail Blazers (Paradox): хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Ed) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Ed) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Paradox) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Paradox) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Paradox) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Atlanta Hawks (Ed) — Portland Trail Blazers (Paradox). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Ed) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Atlanta Hawks (Ed) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Ed) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Paradox) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Paradox) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Portland Trail Blazers (Paradox) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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