Джессика Пегула (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL). Прогноз, ставки на матч (28.05.20)

28-го мая 2020 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Франция, в котором на корт выйдут Джессика Пегула (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Маргарита Гаспарян (SRL).



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Джессика Пегула (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL) можно будет вплоть до 15:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 28-го мая 2020 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Джессика Пегула (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джессика Пегула (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL):

До 28-го мая 2020 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Джессика Пегула (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL) вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Джессика Пегула (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:00 по МСК.

Джессика Пегула (SRL)

На данный момент Джессика Пегула (SRL) является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Джессика Пегула (SRL) поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Джессика Пегула (SRL) пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Джессика Пегула (SRL) слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Джессика Пегула (SRL) будет более тщательно готовиться к поединку.



Маргарита Гаспарян (SRL)

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Маргарита Гаспарян (SRL) в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Маргарита Гаспарян (SRL) уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Маргарита Гаспарян (SRL) уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Маргарита Гаспарян (SRL) обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Франция, Джессика Пегула (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL)

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Джессика Пегула (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Джессика Пегула (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL) (28-го мая 2020 года), ставки и коэффициенты

Джессика Пегула (SRL)

На данный момент Джессика Пегула (SRL) занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Джессика Пегула (SRL) снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Джессика Пегула (SRL) не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Джессика Пегула (SRL) не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Маргарита Гаспарян (SRL)

В этом сезоне Маргарита Гаспарян (SRL) действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Маргарита Гаспарян (SRL) обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Маргарита Гаспарян (SRL) не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Маргарита Гаспарян (SRL) не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Маргарита Гаспарян (SRL) имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Джессика Пегула (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джессика Пегула (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джессика Пегула (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джессика Пегула (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джессика Пегула (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джессика Пегула (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL): в ожидании «эйсов»

Джессика Пегула (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джессика Пегула (SRL) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Маргарита Гаспарян (SRL) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джессика Пегула (SRL). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Маргарита Гаспарян (SRL) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джессика Пегула (SRL) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Маргарита Гаспарян (SRL) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джессика Пегула (SRL).

СЕГОДНЯ МАТЧ Джессика Пегула (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Джессика Пегула (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL).



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