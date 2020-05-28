Даниил Будов — Эдвард Риман. Прогноз, ставки на матч (30.05.20)

30-го мая в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Premier Tour, в котором на корт выйдут Даниил Будов , а противостоять в этом поединке будет Эдвард Риман.



Буквально несколько дней назад Даниил Будов и Эдвард Риман играли свои матчи, а теперь уже 30-го мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 01:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Даниил Будов имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даниил Будов — Эдвард Риман:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 30-го мая, так что в разделе тенниса можно найти поединок Даниил Будов — Эдвард Риман. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 01:00 по Москве, пока не начался поединок. Даниил Будов и Эдвард Риман еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Даниил Будов

Этот турнир Даниил Будов проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Даниил Будов может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Даниил Будов однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Даниил Будов имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Даниил Будов левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Даниил Будов хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Эдвард Риман

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Эдвард Риман имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Эдвард Риман демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Эдвард Риман не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Эдвард Риман не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Даниил Будов и Эдвард Риман. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Даниил Будов — Эдвард Риман. Прогноз, ставки на матч(30.05.20)

Даниил Будов

В этом сезоне Даниил Будов демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Даниил Будов уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Даниил Будов любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Даниил Будов часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Даниил Будов умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Эдвард Риман

В этом сезоне Эдвард Риман действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Эдвард Риман обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Эдвард Риман не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Эдвард Риман не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Эдвард Риман имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Даниил Будов — Эдвард Риман Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Даниил Будов и Эдвард Риман начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Даниил Будов и Эдвард Риман показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Даниил Будов и Эдвард Риман провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Даниил Будов и Эдвард Риман действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Даниил Будов — Эдвард Риман: порядок побьёт класс

Даниил Будов и Эдвард Риман которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Даниил Будов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Эдвард Риман хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Даниил Будов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Эдвард Риман умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Даниил Будов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Эдвард Риман вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Даниил Будов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даниил Будов — Эдвард Риман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Даниил Будов и Эдвард Риман.



http://evolvegame.ru/cat2-265447-jupiter-zhen-venus-zhen-prognoz-professionala-na-match-29-05-20/