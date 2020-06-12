Los Angeles Clippers (Bios) — Portland Trail Blazers (Rave): команды сделают акцент на атаку

Los Angeles Clippers (Bios) — Portland Trail Blazers (Rave) (13-го июня), ставки и коэффициенты

13-го июня в 04:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Los Angeles Clippers (Bios) примет соперника по национальному первенству Portland Trail Blazers (Rave).



В последней встрече баскетбольных клубов Los Angeles Clippers (Bios) и Portland Trail Blazers (Rave) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 13-го июня попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 04:15 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Los Angeles Clippers (Bios) — Portland Trail Blazers (Rave):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Bios) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Portland Trail Blazers (Rave). Данный поединок будет сыгран 13-го июня, а по московскому времени его начало состоится в 04:15. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Portland Trail Blazers (Rave) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Los Angeles Clippers (Bios)

Сейчас баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Bios) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Bios) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Los Angeles Clippers (Bios) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Portland Trail Blazers (Rave)

Прогресс баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Rave) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

NBA, Los Angeles Clippers (Bios) — Portland Trail Blazers (Rave)

Вплоть до 13-го июня включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Los Angeles Clippers (Bios) — Portland Trail Blazers (Rave). А так как начало встречи в 04:15 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Bios) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Los Angeles Clippers (Bios) — Portland Trail Blazers (Rave) (13-го июня), ставки и коэффициенты

Los Angeles Clippers (Bios)

В последние годы Los Angeles Clippers (Bios) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Los Angeles Clippers (Bios) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Portland Trail Blazers (Rave)

После того, как баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Los Angeles Clippers (Bios) — Portland Trail Blazers (Rave) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Los Angeles Clippers (Bios) — Portland Trail Blazers (Rave), который должен пройти 13-го июня в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:15 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Bios) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Los Angeles Clippers (Bios) — Portland Trail Blazers (Rave): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Bios) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Bios) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Bios) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Bios) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Portland Trail Blazers (Rave) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Los Angeles Clippers (Bios) — Portland Trail Blazers (Rave). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Bios) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Bios) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Los Angeles Clippers (Bios) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Rave) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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