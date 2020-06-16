Валерия Васильева — Александра Лебедева. Прогноз, ставки на матч(17.06.20)

Прогноз и ставка на матч Валерия Васильева — Александра Лебедева 17-го июня 2020 года

17-го июня 2020 года в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Smash Cup, в котором на корт выйдут Валерия Васильева , а противостоять в этом поединке будет Александра Лебедева.



17-го июня 2020 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Валерия Васильева и Александра Лебедева. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 09:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Валерия Васильева может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Валерия Васильева — Александра Лебедева:

Теннисный поединок Валерия Васильева — Александра Лебедева запланирован организаторами турнира на 17-го июня 2020 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 09:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Валерия Васильева и Александра Лебедева встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Валерия Васильева имеет три победы при одном поражении.

Валерия Васильева

В этом сезоне Валерия Васильева показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Валерия Васильева сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Валерия Васильева еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Валерия Васильева обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Валерия Васильева играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Валерия Васильева любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Александра Лебедева

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Александра Лебедева на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Александра Лебедева демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Александра Лебедева имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Александра Лебедева намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Александра Лебедева не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Александра Лебедева будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Александра Лебедева и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Александра Лебедева умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Smash Cup, Валерия Васильева — Александра Лебедева

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Валерия Васильева — Александра Лебедева. Прогноз, ставки на матч(17.06.20)

Валерия Васильева

Несмотря на внушительный возраст, Валерия Васильева демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Валерия Васильева гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Валерия Васильева обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Валерия Васильева снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Валерия Васильева может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Александра Лебедева

На этом турнире Александра Лебедева играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Александра Лебедева какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Александра Лебедева уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Александра Лебедева много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Александра Лебедева сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Александра Лебедева не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Валерия Васильева — Александра Лебедева Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Валерия Васильева и Александра Лебедева. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Валерия Васильева и Александра Лебедева встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Валерия Васильева и Александра Лебедева довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Валерия Васильева и Александра Лебедева подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Валерия Васильева — Александра Лебедева: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Валерия Васильева имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Валерия Васильева и Александра Лебедева отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Александра Лебедева в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Валерия Васильева превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Александра Лебедева сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Валерия Васильева гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Валерия Васильева — Александра Лебедева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Валерия Васильева и Александра Лебедева букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Валерия Васильева и Александра Лебедева проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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