Катандзаро — Терамо: команды сделают акцент на атаку

«Катандзаро» – «Терамо». 30.06.20. Прогноз и ставки на матч

В букмекерской линии уже стали появляться события, которые пройдут 30-го июня, так что в футбольном разделе можно сделать ставку на матч Катандзаро — Терамо. Предматчевые ставки на данный поединок будут приниматься в конторах до 21:30 по МСК, пока не начнется игра. Так как в последних десяти встречах шесть раз сильнее был футбольный клуб Терамо, то именно его считают фаворитом данного противостояния. Гости уже выигрывали в этом сезоне со счетом 3-2.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Катандзаро и команда Терамо. Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Катандзаро на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Катандзаро сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Терамо уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Катандзаро — Терамо:

Футбольный клуб Катандзаро считается фаворитом данного противостояния, из-за чего букмекеры выставили на победу невысокий коэффициент 1.82. Гораздо больший коэффициент 4.18 получил футбольный клуб Терамо, а между ними находится котировка на ничью 3.44.

Прогноз на матч Катандзаро – Терамо (Чемпионат Италии, матч национального перевентсва, воскресенье, 30-го июня):Футбольный клуб Катандзаро получил от букмекеров на свою победу котировку 1.82, а по коэффициенту 4.18 можно сделать ставку на выигрыш ФК Терамо. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Катандзаро и команды Терамо наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Катандзаро – Терамо 30.06.20

До 30-го июня еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Катандзаро — Терамо. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 21:30 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Катандзаро и команда Терамо – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Катандзаро и команда Терамо принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Катандзаро и команды Терамо, наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Катандзаро и команда Терамо – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Катандзаро – Терамо (30-го июня), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Катандзаро. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Терамо хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Катандзаро в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Терамо способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Терамо, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Терамо редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Катандзаро

Болельщики футбольного клуба Катандзаро уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Катандзаро вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Терамо

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Терамо пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Терамо сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Терамо пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Катандзаро – Терамо

Интересный матч ожидает всех любителей футбола. Команда Катандзаро будет противостоять футболистам команды Терамо. Наши эксперты солидарны с букмекерами в том, что наиболее вероятным результатом этого противостояния будет ничья. В текущем сезоне оба клуба уже решили все свои задачи в турнирной таблице, а это означает, что сейчас команды могут во всю использовать молодых футболистов. В первом круге между этими клубами была зафиксирована ничья. Вообще, команда Катандзаро и команда Терамо в нынешнем сезоне являются одними из лидеров по количеству ничейных результатов. Если взглянуть на результаты личных встреч между этими футбольными клубами, то можно увидеть, что чаще всего команды расходились миром. В принципе, несмотря на то, что коэффициент на ничейный исход этого матча уже порядком просел, наши эксперты все равно рекомендуют делать ставки на то, что в этом матче будет ничья. Относительно общего тотала матча, то здесь мы пока не можем прийти к единому мнению. Однако, среди прочих, нам понравилась ставка на то, что в матче команды Катандзаро и команды Терамо обе команды забьют гол. Если исходить от того, что в матче будет ничья, то вряд ли команды, которые уже решили свои задачи в турнирной таблице, оставят болельщиков без забитых голов, следовательно, если будет ничья, то она будет результативной. Общий тотал нарушений и предупреждений мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды будут грубить в матче, результат которого не окажет серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице.

Победителем матча станет Катандзаро — 1.82, победителем матча станет Терамо — 4.18, ничья в матче — 3.44.



Катандзаро — Терамо. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Италии 30-го июня

Наши эксперты не согласны с тем, как букмекеры оценили шансы команд на победу в матче команды Катандзаро и команды Терамо. Напомним, что хозяева поля уже могут считать нынешний сезон для себя завершенным, так как в турнирной таблице они не могут подняться выше, но и вылет из чемпионата им не грозит. А вот гости вполне способны побороться за более высокое место в чемпионате, причем, по словам менеджера гостей, он настраивает своих подопечных на то, что они смогут завоевать путевку в престижный футбольный турнир по итогам нынешнего сезона. Для этого клубу необходимо стабильно набирать очки в следующих матчах, и, судя по настрою и отсутствию травмированных игроков, у команды должно все получиться. Однако букмекеры считают иначе, они полагают, что фаворитом этого противостояния являются хозяева поля. Мы же считаем по-другому, поэтому, предлагаем бетторам заиграть ставку на победу гостей с высоким коэффициентом. Те бетторы, которые опасаются рисковать, могут сделать ставки на то, что команда Терамо не проиграет в этом матче, на что тоже предлагается хороший коэффициент. Общий тотал матча команды должны перебивать. В составе одной и другой команды выступают хорошие футболисты, а сами клубы играют в атакующий футбол. Тем более, что в большинстве личных встреч эти клубы забивали много голов и с запасом перебивали тотал. Общее количество угловых мы тоже рассматриваем на больше, исходя из атакующего стиля обеих команд. А вот нарушений и карточек в матче не должно быть много так как оба клуба играют в аккуратный футбол и между собой редко пробивают предложенные букмекерами тоталы по нарушениям и желтым карточкам.

«Катандзаро»

Еще недавно футбольный клуб Катандзаро находился на последнем месте в чемпионате, и не было никаких надежд, что удастся спастись от вылета. Но, после того как поменялся главный тренер, игра аутсайдера намного улучшилась, так что в пяти турах под его руководством было лишь одно поражение, причем от представителя ТОП-5 чемпионата, а в остальных матчах хозяева одержали две победы над более сильными соперниками и дважды сыграли вничью. Это позволило подняться с последнего места и футбольный клуб Катандзаро даже покинул зону вылета, но остальных аутсайдеров команда опережает исключительно за счет лучшей разницы по забитым и пропущенным мячам. Главное, чтобы эффект от смены наставника продержался как можно дольше, тогда хозяева смогут набрать больше очков и отдалиться от опасной зоны. Но, даже, несмотря на то, что форма футбольного клуба Катандзаро улучшилась, он все равно остается самой малозабивающей командой в чемпионате.



«Терамо»

Еще по результатам прошлого сезона было понятно, что у главного тренера футбольного клуба Терамо не получается настроить игру, но так как вылета получилось избежать, то и наставника оставили у руля команды. Но, старт этого сезона получился отвратительный, так что перед тренером поставили ультиматум в виде трех побед, а он его не выполнил. На смену иностранному специалисту в команду пришел местный тренер, который за свою карьеру успел поработать мало не с десятком клубов из данного чемпионата. Результат не заставил себя ждать, так что футбольному клубу Терамо удалось покинуть зону вылета и подняться хотя бы на двенадцатую строчку, хотя до аутсайдеров небольшое расстояние в три очка. На выезде Терамо всегда играет не так хорошо, как дома, но сейчас гости находятся в неплохой форме, так как выдавали серию из шести матчей без поражений, которая прервалась только в последнем туре. Один из основных нападающих выбыл на три месяца из строя.

Статистика и личные встречи

Между футболистами команды Катандзаро и футболистами команды Терамо состоится принципиальный футбольный матч, результат которого окажет существенное влияние на распределение команд в нижней части турнирной таблицы. Учитывая, что до конца чемпионата командам осталось сыграть не так много матчей, этот результат может оказать решающее влияние на то, кто из соперников будет выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне, а кому предстоит отправиться в низший дивизион. Естественно, дополнительной мотивации на победу в матче командам не надо, так как сама возможность остаться в высшем дивизионе – отличный стимул. Менеджеры уже заявили, что футболисты готовы играть только на победу, и полностью готовы провести в атаках все 90-то минут матча. Других слов от менеджеров и не ожидали, а вот относительно готовности команд, то у каждого из соперников в преддверии очного матча наметились определенные проблемы с составами. У каждой из команд, по разным причинам, на поле не смогут выйти несколько ведущих футболистов. Это серьезные потери, которые могут внести свои коррективы в ход матча. Наши эксперты сосредоточились на анализе различных факторов, которые позволят сделать интересные прогнозы на матч команды Катандзаро и команды Терамо. Мы практически не сомневаемся в том, что матч получится жестким, так как соперники вряд ли будут жалеть друг друга, так как слишком высока цена поражения. Мы ждем осторожной игры, преимущественно в центре поля, так как никто из соперников не захочет форсировать события со старта матча. С более детальными прогнозами можно ознакомиться ниже.

«Катандзаро» — «Терамо»: кто фаворит грядущей встречи?

Катандзаро — Терамо. Прогноз на футбол (30.06.20)

Эксперты нашего ресурса долго анализировали различные данные касаемо матча команды Катандзаро и команды Терамо. Напомним, что оба клуба ведут борьбу за выживание, поэтому для ставок, особенно ставок на статистику, матч представляет прямой интерес. В первую очередь, стоит сразу сказать, что ставки на пенальти и удаление в матче являются обязательными. В матчах представителей нижней части турнирной таблицы, где решается судьба: остаться клубу в элитном дивизионе или нет, страсти кипят через край, и частенько в подобных матчах приходит не одно удаление или пенальти. Относительно фаворита в этом матче, то здесь стоит делать ставки на победу команды Катандзаро, так как традиционно, выбирая из двух худших футбольных клубов, следует отдавать предпочтение тому, кто выступает в родных стенах. Хотя, в этом матче мы бы не рекомендовали делать большие ставки на исход, все-таки встречаются два не самых лучших представителя турнирной таблицы, всякое может случиться. Общий тотал нарушений и желтых карточек в таком матче мы тоже рекомендуем играть на больше, так как остановок и провокаций в игре будет предостаточно. А вот общий тотал угловых мы бы советовали играть на меньше, так как уровень мастерства команд оставляет желать лучшего, поэтому вряд ли стоит ждать от них большого количества угловых. Наши эксперты полагают, что это же относится и к общему тоталу забитых голов. Команда Катандзаро и команда Терамо редко забивают много, поэтому общий тотал матча мы рассматриваем на меньше.

Катандзаро — Терамо: команды сделают акцент на атаку

Футбольные матчи издавна притягивали не только любителей наблюдать за этим великолепным действием, но и любителей легкой наживы. Сегодня букмекерские конторы открывают новые офисы и представительства буквально ежедневно. Они стараются заманить новых клиентов, предлагая разнообразный выбор ставок, среди которых ставки не только до, но и во время матча. Букмекеры становятся спонсорами отдельных футбольных клубов, чтобы иметь возможность предлагать только свои ставки на стадионе этого клуба. В общем, теперь спорт и букмекерские конторы стали неразлучными понятиями, которые идут рука об руку. Однако наши эксперты полагают, что хватит кормить букмекеров, хватит делать ставки ради развлечения, необходимо серьезно наказывать букмекеров за их просчеты. Именно поэтому мы делимся с бетторами своими прогнозами на футбол. В основном это прогнозы на статистику, реже прогнозы на исходы. Мы профессионально анализируем свои ставки, стараясь предложить бетторам только лучшие, вероятность проходимости которых очень велика. Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекеров в поисках отличных ставок, чтобы бетторы могли наслаждаться футболом и выигрывать деньги.

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Катандзаро — Терамо ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Катандзаро – Терамо: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Катандзаро и команда Терамо, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.