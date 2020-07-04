Паоло Лоренци — Шинтаро Мочизуки. Прогноз, ставки на матч (04.07.20)

04.07.2020 в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата США, в котором на корт выйдут Паоло Лоренци , а противостоять в этом поединке будет Шинтаро Мочизуки.



Судья теннисного матча Паоло Лоренци — Шинтаро Мочизуки должен дать знак о старте игры в 19:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04.07.2020, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Паоло Лоренци и Шинтаро Мочизуки более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Паоло Лоренци имеет четыре победы, то Шинтаро Мочизуки может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Паоло Лоренци — Шинтаро Мочизуки:

Теннисный поединок Паоло Лоренци — Шинтаро Мочизуки запланирован организаторами турнира на 04.07.2020, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Паоло Лоренци и Шинтаро Мочизуки встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Паоло Лоренци имеет три победы при одном поражении.

Паоло Лоренци

В этом сезоне Паоло Лоренци показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Паоло Лоренци играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Паоло Лоренци умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Паоло Лоренци и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Паоло Лоренци будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Паоло Лоренци чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Шинтаро Мочизуки

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Шинтаро Мочизуки на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Шинтаро Мочизуки демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Шинтаро Мочизуки имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Шинтаро Мочизуки намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Шинтаро Мочизуки не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Шинтаро Мочизуки будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Шинтаро Мочизуки и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Шинтаро Мочизуки умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Паоло Лоренци» — «Шинтаро Мочизуки»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Паоло Лоренци и Шинтаро Мочизуки. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Паоло Лоренци и Шинтаро Мочизуки продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Паоло Лоренци — Шинтаро Мочизуки. Прогноз, ставки на матч(04.07.20)

Паоло Лоренци

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Паоло Лоренци выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Паоло Лоренци всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Паоло Лоренци уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Паоло Лоренци занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Паоло Лоренци больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Паоло Лоренци имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Шинтаро Мочизуки

В этом сезоне Шинтаро Мочизуки не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Шинтаро Мочизуки сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Шинтаро Мочизуки допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Шинтаро Мочизуки допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Шинтаро Мочизуки демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Паоло Лоренци — Шинтаро Мочизуки Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Паоло Лоренци и Шинтаро Мочизуки. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Паоло Лоренци — Шинтаро Мочизуки: ставим на двойные ошибки

Паоло Лоренци и Шинтаро Мочизуки которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Паоло Лоренци имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Шинтаро Мочизуки хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Паоло Лоренци. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Шинтаро Мочизуки умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Паоло Лоренци довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Шинтаро Мочизуки вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Паоло Лоренци.

СЕГОДНЯ МАТЧ Паоло Лоренци — Шинтаро Мочизуки. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Паоло Лоренци и Шинтаро Мочизуки. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Паоло Лоренци и для Шинтаро Мочизуки, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-272724-e-san-francisco-giants-e-tampa-bay-rays-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-04-07-20/