Бостон Селтикс (Siegfried) — Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku). Прогноз, ставки на матч. NBA 2K20 (07.07.20)

07.07.2020 в 09:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Бостон Селтикс (Siegfried) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku).



В 09:12 по Москве болельщики баскетбольных клубов Бостон Селтикс (Siegfried) и Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 07.07.2020, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Бостон Селтикс (Siegfried) — Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 07.07.2020 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Бостон Селтикс (Siegfried) — Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 09:12 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Siegfried), одержав семь побед.

Бостон Селтикс (Siegfried)

Сейчас баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Siegfried) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Бостон Селтикс (Siegfried) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku)

На данный момент баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч Бостон Селтикс (Siegfried) — Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku)

Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Siegfried) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 07.07.2020. На этот раз соперником хозяев будет Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku), так что в 09:12 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Siegfried). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Бостон Селтикс (Siegfried) — Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) 07.07.2020

Бостон Селтикс (Siegfried)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Siegfried) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Бостон Селтикс (Siegfried) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Siegfried) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Бостон Селтикс (Siegfried) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku)

После того, как баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Бостон Селтикс (Siegfried) — Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Бостон Селтикс (Siegfried) — Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku), который должен пройти 07.07.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 09:12 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Siegfried) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Бостон Селтикс (Siegfried) — Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku): в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Siegfried) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Бостон Селтикс (Siegfried) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Siegfried) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бостон Селтикс (Siegfried) — Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Siegfried) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Бостон Селтикс (Siegfried) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Siegfried) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерси (Goku) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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