Пабло Карреньо-Буста (SRL) — Янник Ганфманн (SRL). Прогноз, ставки на матч (15.07.20)

15.07.2020 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Германия, в котором на корт выйдут Пабло Карреньо-Буста (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Янник Ганфманн (SRL).



Буквально несколько дней назад Пабло Карреньо-Буста (SRL) и Янник Ганфманн (SRL) играли свои матчи, а теперь уже 15.07.2020 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 14:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Пабло Карреньо-Буста (SRL) имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Пабло Карреньо-Буста (SRL) — Янник Ганфманн (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

15.07.2020 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Пабло Карреньо-Буста (SRL) — Янник Ганфманн (SRL). Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Янник Ганфманн (SRL), выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Янник Ганфманн (SRL) выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Пабло Карреньо-Буста (SRL)

Пока Пабло Карреньо-Буста (SRL) не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Пабло Карреньо-Буста (SRL) находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Пабло Карреньо-Буста (SRL) будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Пабло Карреньо-Буста (SRL) довольно неплохо играет на данном покрытии.



Янник Ганфманн (SRL)

Янник Ганфманн (SRL) имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Янник Ганфманн (SRL) уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Янник Ганфманн (SRL) умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Янник Ганфманн (SRL) обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Янник Ганфманн (SRL) проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Пабло Карреньо-Буста (SRL) — Янник Ганфманн (SRL). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Пабло Карреньо-Буста (SRL) и Янник Ганфманн (SRL) будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Пабло Карреньо-Буста (SRL) — Янник Ганфманн (SRL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.07.20)

Пабло Карреньо-Буста (SRL)

Пабло Карреньо-Буста (SRL) не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Пабло Карреньо-Буста (SRL) любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Пабло Карреньо-Буста (SRL) умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Пабло Карреньо-Буста (SRL) не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Пабло Карреньо-Буста (SRL) умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Янник Ганфманн (SRL)

Несмотря на свой молодой возраст, Янник Ганфманн (SRL) демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Янник Ганфманн (SRL) уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Янник Ганфманн (SRL) станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Янник Ганфманн (SRL), оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Янник Ганфманн (SRL) умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Янник Ганфманн (SRL) имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Пабло Карреньо-Буста (SRL) — Янник Ганфманн (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Пабло Карреньо-Буста (SRL) и Янник Ганфманн (SRL). И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Пабло Карреньо-Буста (SRL) и Янник Ганфманн (SRL) встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Пабло Карреньо-Буста (SRL) и Янник Ганфманн (SRL) довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Пабло Карреньо-Буста (SRL) и Янник Ганфманн (SRL) подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Пабло Карреньо-Буста (SRL) — Янник Ганфманн (SRL): будет сделан акцент на атакующий теннис

Пабло Карреньо-Буста (SRL) и Янник Ганфманн (SRL) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Пабло Карреньо-Буста (SRL) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Янник Ганфманн (SRL) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Пабло Карреньо-Буста (SRL). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Янник Ганфманн (SRL) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Пабло Карреньо-Буста (SRL) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Янник Ганфманн (SRL) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Пабло Карреньо-Буста (SRL).

СЕГОДНЯ МАТЧ Пабло Карреньо-Буста (SRL) — Янник Ганфманн (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Пабло Карреньо-Буста (SRL) и Янник Ганфманн (SRL).



http://evolvegame.ru/cat1-274506-prognoz-na-match-e-baltimore-orioles-e-pittsburgh-pirates-15-07-20/